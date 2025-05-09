Thứ Sáu, 5/9/2025
Trao tặng hơn 18.000 sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ

Mỹ Hà 05/09/2025 21:00

Đây là món quà ý nghĩa dành tặng cho các học sinh vùng lũ Nghệ An trong ngày đầu của năm học mới. Qua đó, gửi đi thông điệp trao hành trang tri thức, chắp cánh ước mơ đến trường.

Chiều 5/9, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao hỗ trợ 17.000 sách giáo khoa với trị giá 300 triệu đồng để hỗ trợ cho học sinh vùng lũ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An cũng trao hàng ngàn sách bổ trợ, vở và đồ dùng học sinh với tổng giá trị 360 triệu đồng để giúp các nhà trường và các học sinh khắc phục thiệt hại do bão lũ.

bna_17-000-bo-sach-giao-khoa(1).jpg
Ông Ngô Văn Hoan - Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao hỗ trợ sách cho học sinh vùng lũ Nghệ An. Ảnh: MH

Cùng ngày, đại diện hai đơn vị đã dự lễ khai giảng và trao tặng hơn 1.000 cuốn sách giáo khoa và nhiều trang thiết bị đồ dùng dạy học khác cho học sinh của Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám 1, huyện Tương Dương.

Trong cơn lũ do ảnh hưởng của bão số 3, qua thống kê của nhà trường có gần 170 học sinh bị thiệt hại do lũ lụt. Rất nhiều em đến thời điểm này vẫn chưa có đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập để đến trường vì gia đình đã bị trôi hết tài sản.

bna_ong-tran-xuan-toan(1).jpg
Ông Trần Xuân Toàn - Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An trao hỗ trợ sách và đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ. Ảnh: MH

Tại lễ trao tặng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành bày tỏ sự cảm ơn đến 2 đơn vị đã dành sự quan tâm, giúp đỡ đối với học sinh vùng lũ của tỉnh Nghệ An. Đồng thời cam kết toàn bộ số sách được hỗ trợ sẽ được Sở trao đến cho học sinh và các nhà trường trong thời gian sớm nhất để học sinh kịp có đủ sách giáo khoa cho năm học mới.

Về phía đại diện các công ty cũng khẳng định, ngoài hoạt động hỗ trợ sách cho học sinh vùng lũ, các đơn vị cũng cam kết sẽ đồng hành với ngành Giáo dục Nghệ An để triển khai nhiều nội dung khác như trao tặng tủ sách thư viện cho các trường học khó khăn, hỗ trợ sách giáo khoa và các đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, vượt khó.

bna_5(1).jpg
Trao hỗ trợ sách giáo khoa cho Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám 1. Ảnh: MH

Trường vùng lũ Nghệ An chuẩn bị cho ngày khai giảng

Trường vùng lũ Nghệ An chuẩn bị cho ngày khai giảng

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp với các doanh nghiệp trao hỗ trợ tại vùng lũ Mỹ Lý, Keng Đu trước thềm năm học mới

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp với các doanh nghiệp trao hỗ trợ tại vùng lũ Mỹ Lý, Keng Đu trước thềm năm học mới

Vùng lũ Mường Típ chạy đua với thời gian, khắc phục hậu quả lũ lụt để giáo viên, học sinh an tâm bước vào năm học mới

Vùng lũ Mường Típ chạy đua với thời gian, khắc phục hậu quả lũ lụt để giáo viên, học sinh an tâm bước vào năm học mới

Trường vùng lũ Nghệ An chuẩn bị cho ngày khai giảng

Trường vùng lũ Nghệ An chuẩn bị cho ngày khai giảng

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp với các doanh nghiệp trao hỗ trợ tại vùng lũ Mỹ Lý, Keng Đu trước thềm năm học mới

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp với các doanh nghiệp trao hỗ trợ tại vùng lũ Mỹ Lý, Keng Đu trước thềm năm học mới

Vùng lũ Mường Típ chạy đua với thời gian, khắc phục hậu quả lũ lụt để giáo viên, học sinh an tâm bước vào năm học mới

Vùng lũ Mường Típ chạy đua với thời gian, khắc phục hậu quả lũ lụt để giáo viên, học sinh an tâm bước vào năm học mới

