Giáo dục Ngôi trường vùng lũ Con Cuông "khoác áo mới" đón trẻ thơ vào năm học 2025 - 2026 Trong bão số 3, Trường Mầm non Chi Khê (xã Con Cuông) từng ngập trong bùn đất. Giờ đây, nhờ bàn tay chung sức của giáo viên, phụ huynh và chính quyền địa phương, ngôi trường đã "khoác áo mới", rộn ràng chuẩn bị đón năm học mới.

Trường Mầm non Chi Khê "khoác áo mới" trước lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Thành Chung

Cơn bão số 3 vừa qua đã gây ngập lụt nặng tại nhiều địa phương trên địa bàn các xã ở miền Tây Nghệ An. Trường Mầm non Chi Khê, xã Con Cuông là một trong những điểm trường chịu thiệt hại nhiều nhất do bão lũ.

Trong bão, toàn bộ khuôn viên, phòng học, sân chơi của Trường Mầm non Chi Khê bị nước lũ tràn vào, bùn đất phủ dày. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hư hỏng nặng, ảnh hưởng lớn đến công tác giảng dạy và chăm sóc trẻ.

Các cô giáo và phụ huynh học sinh tất bật chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ảnh: Thành Cường

Sau bão, cùng với sự chung tay hỗ trợ của phụ huynh và chính quyền địa phương, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã vượt lên khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ.

Trước thời điểm khai giảng năm học mới 2025 - 2026, công tác khắc phục hậu quả bão lũ, chuẩn bị cho năm học mới của Trường Mầm non Chi Khê đã cơ bản hoàn tất. Cô giáo Dương Thị Như - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Chi Khê cho biết: Ngay sau khi nước rút, nhà trường đã khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ lớp học, sân chơi, đồ dùng học tập.

Với sự chung tay hỗ trợ của phụ huynh và chính quyền địa phương, đến nay, Trường Mầm non Chi Khê đã cơ bản khắc phục hoàn toàn hậu quả bão lũ. Ảnh: Bá Hậu

Những hạng mục hư hỏng của Trường Mầm non Chi Khê đã được nhà trường kịp thời huy động các phụ huynh thực hiện sơn sửa, trang trí lại lớp học. Đến nay, mọi điều kiện cơ bản đã đảm bảo, sẵn sàng để các cháu bước vào năm học mới trong môi trường an toàn, sạch đẹp.

Trước thềm năm học mới, nhiều phụ huynh của Trường Mầm non Chi Khê đã tích cực cùng nhà trường tham gia khắc phục hậu quả bão lũ. Chị Vi Thị Dung - phụ huynh có con học lớp 5 tuổi chia sẻ: Sau bão, nhìn cảnh trường lớp bị ngập bùn đất, chúng tôi rất lo lắng; do đó, khi thấy cô giáo và chính quyền địa phương khẩn trương dọn dẹp, chúng tôi đã tự nguyện đến hỗ trợ. Đến nay, trường lớp đã khang trang, sạch đẹp.

Các cô giáo Trường Mầm non Chi Khê và phụ huynh làm chong chóng cho trẻ vui đón năm học mới. Ảnh: Bá Hậu

Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Chi Khê có 260 trẻ theo học. Với tinh thần khắc phục khó khăn sau thiên tai, cô và trò nơi đây đang tràn đầy quyết tâm, phấn khởi bước vào năm học mới, tiếp tục nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Theo ông Phan Trọng Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Con Cuông: Ngay sau bão lũ, xã Con Cuông đã huy động các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh môi trường cho Trường Mầm non Chi Khê. Xã cũng đã tích cực kêu gọi các nguồn xã hội hóa để bổ sung cơ sở vật chất, đảm bảo cho các cháu có một môi trường học tập tốt nhất. Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm để nhà trường thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ của năm học 2025 - 2026.