Thời sự HĐND tỉnh Nghệ An giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại xã Con Cuông Sáng 10/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An làm việc với UBND xã Con Cuông theo Kế hoạch giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Bảo Hân

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo của UBND xã Con Cuông, xã Con Cuông mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Trà Lân và hai xã Chi Khê, Yên Khê, với quy mô dân số hơn 26 nghìn người.

Trong thời gian qua, xã đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trong việc giải quyết 6 kiến nghị của cử tri, chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực giao thông, đất đai, môi trường và thủy lợi.

UBND xã đã thực hiện phân loại, chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết các nội dung vượt cấp; đồng thời chủ động thông tin, phản hồi kết quả giải quyết đến cử tri thông qua các cuộc họp thôn, khối và hệ thống truyền thanh, mạng xã hội cộng đồng của xã.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và đoàn giám sát đánh giá cao tinh thần chủ động của chính quyền xã Con Cuông trong công tác phối hợp, theo dõi và đôn đốc kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Tuy nhiên, đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, như: Một số kiến nghị còn kéo dài, việc phản hồi từ các sở, ngành cấp tỉnh đôi khi còn chậm; công tác theo dõi, tổng hợp ở cơ sở chưa thường xuyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị xã Con Cuông tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận chuyên môn; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tiếp nhận, xử lý và cập nhật tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và kịp thời hơn.

Trước đó, đoàn công tác của HĐND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra các điểm sạt lở tại thôn Thủy Khê, xã Con Cuông nhằm đồng hành cùng địa phương trong việc khắc phục tình trạng sụt lún, sạt lở ven bờ sông Lam.