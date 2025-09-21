Xã hội Chuyện người phụ nữ bền bỉ lưu giữ văn hóa Thái ở miền Tây Nghệ An Ở khối 1, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An, bà Vi Thị Hương Cảng được người dân đánh giá là người nhiệt tình trong công việc chung, có nhiều đóng góp cho các phong trào và đời sống của nhân dân trong khối, nhất là việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Chúng tôi về xã Con Cuông đúng dịp các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Dân ca - Dân vũ dân tộc Thái khối 1 đang tập luyện chương trình, chuẩn bị cho chương trình giao lưu với các CLB trên địa bàn vào tháng 10 tới. Các thành viên mải mê tập luyện bài hát, điệu múa và nhạc cụ, tạo nên không khí sôi nổi, thu hút đông đảo bà con đến cổ vũ.

Bà Vi Thị Hương Cảng điều hành buổi sinh hoạt CLB Dân ca - dân vũ dân tộc Thái khối 1, xã Con Cuông. Ảnh: Công Kiên

Bà Vi Thị Hương Cảng (sinh năm 1960) - Chủ nhiệm CLB tất bật với công việc, khi thì đứng lên để nhìn bao quát, có khi lại đến vị trí từng người để điều chỉnh tư thế múa hay điều chỉnh giọng điệu trong từng câu hát của mỗi người. Bà Cảng cũng là người đăng thông báo, gọi điện và thúc giục các hội viên tập trung tại địa điểm sinh hoạt.

Tranh thủ quãng thời gian nghỉ giải lao, bà Cảng chia sẻ: “CLB Dân ca - dân vũ dân tộc Thái của khối được thành lập từ năm 2021, trên cơ sở tập hợp những người đam mê và tâm huyết với truyền thống văn hóa dân tộc. Thời gian hoạt động chưa nhiều nhưng CLB đã có những đóng góp nhất định cho phong trào văn hóa - văn nghệ và bảo tồn bản sắc văn hóa ở địa phương”.

Bà Vi Thị Hương Cảng (ngoài cùng, bên trái) hướng dẫn các thành viên CLB Dân ca - dân vũ dân tộc Thái tập luyện. Ảnh: Công Kiên

Là cán bộ nghỉ hưu, bà Vi Thị Hương Cảng cảm thấy vui mừng khi đời sống vật chất của nhân dân trong khối, trong xã ngày càng được nâng lên, hầu hết các gia đình đều có nhà cửa khang trang, tiện nghi khá đầy đủ. Điều khiến bà Cảng trăn trở là số lượng bà con dân tộc Thái trong khối khá lớn nhưng việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống chưa được quan tâm đúng mức.

Thế hệ trẻ ngày càng rời xa văn hóa dân tộc, thậm chí nhiều người không biết đến các làn điệu dân ca, dân vũ và các loại nhạc cụ của dân tộc mình. Trước thực tế ấy, bà Cảng mong muốn làm một việc gì đó có ích cho đồng bào và quê mình. Sau nhiều ngày suy nghĩ, bà đi đến quyết định vận động thành lập CLB Dân ca - dân vũ dân tộc Thái trên địa bàn của khối, nhằm mục đích bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Bà Vi Thị Hương Cảng biểu diễn một điệu nhạc cồng chiêng. Ảnh: Công Kiên

Đến từng nhà, gặp từng người để vận động, thuyết phục, đến tháng 8/2021, bà Cảng đã thành lập được CLB với 28 thành viên, bản thân bà được tin tưởng giữ vai trò Chủ nhiệm. Với vai trò này, bà Cảng có trách nhiệm soạn thảo quy chế hoạt động, tổ chức tập luyện hàng tháng (1 buổi/tháng), huy động kinh phí, sắm sửa trang phục, nhạc cụ phục vụ việc tập luyện và giao lưu, biểu diễn.

Từ khi thành lập đến nay, CLB Dân ca - dân vũ khối 1 đã có nhiều cuộc giao lưu với các CLB trên địa bàn tỉnh và các tỉnh bạn như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu… và để lại dấu ấn tốt đẹp. Đặc biệt, tại các kỳ đại hội của các đoàn thể, các cuộc liên hoan, đám cưới trong xã thường mời CLB phục vụ biểu diễn, góp phần tăng không khí vui tươi, phấn khởi cho tất cả mọi người.

Bà Vi Thị Hương Cảng (ngoài cùng, bên trái) cùng các thành viên CLB Dân ca - dân vũ dân tộc Thái. Ảnh: Công Kiên

Không chỉ có công lớn trong việc hình thành và phát triển CLB Dân ca - dân vũ, bà Vi Thị Hương Cảng còn có nhiều đóng góp trong các hoạt động của khối phố. Trên cương vị là Chi hội trưởng phụ nữ, bà cùng Ban Chấp hành chi hội tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua như: Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; xây dựng quỹ giúp nhau phát triển kinh tế với số tiền 35 triệu đồng; thu gom phế liệu được hơn 19 triệu đồng, giúp 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Là một đảng viên, đại biểu HĐND xã, bà Cảng thực hiện tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với quần chúng, kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ, phát biểu xây dựng nghị quyết, kế hoạch hoạt động sát với tình hình thực tiễn của khối.