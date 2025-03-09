Thứ Tư, 3/9/2025
Giáo dục

Lũ chồng lũ, nhiều trường học miền núi Nghệ An 'chạy đua' cho ngày khai giảng

Mỹ Hà - Tiến Hùng 03/09/2025 16:21

Mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và số 5 khiến nhiều trường học trên địa bàn miền núi của Nghệ An bị thiệt hại nặng. Lũ chồng lũ, bão chồng bão khiến việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Ảnh - Mỹ Hà 1
Những ngày qua, giáo viên Trường Tiểu học Châu Thắng (xã Châu Tiến) không có kỳ nghỉ lễ. Thay vào đó, toàn bộ giáo viên trong trường được huy động để lau dọn vệ sinh, khắc phục mưa lũ. Ảnh: Mỹ Hà
bna_2-1-.jpg
Trường Tiểu học Châu Thắng nằm sát với bờ sông Hiếu. Vì thế, chỉ cần mưa lớn, nước sông dâng là trường sẽ ngập sâu trong nước lũ. Trong ảnh: Sau bão số 5, nhà trường bị ngập sâu gần 2 mét khiến cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học bị hư hỏng nặng. Ảnh: NTCC
Ảnh - Mỹ Hà 2
Trước đó, sau cơn bão số 3, nhà trường cũng bị nhấn chìm trong nước lũ. Lũ chồng lũ kéo về trong hơn 1 tháng làm giáo viên trong trường trở tay không kịp. Ảnh: Mỹ Hà
bna_anh-my-ha-9(1).jpg
Sáng 3/9, thời điểm cách ngày khai giảng chỉ còn 2 ngày các lớp học vẫn đang trống không, hàng chục bộ bàn ghế của nhà trường đã bị hư hỏng không còn tái sử dụng được. Ảnh: Tiến Hùng
bna_anh-my-ha-10(1).jpg
Cô giáo Nguyễn Thị Lan - Chủ nhiệm lớp 1A đang cố gắng vớt vát một ít đồ dùng dạy học còn sử dụng được để chuẩn bị cho năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà 8
Từ năm 2023 đến nay, Trường Tiểu học Châu Thắng đã bị ngập lụt 3 lần và lần sau lại nặng hơn lần trước. Những vệt nước cũ sau mỗi lần bị ngập vẫn còn hằn rõ trên nhiều bức tường của nhà trường. Cô giáo Trịnh Thị Hằng - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Sau mỗi trận lũ, chúng tôi lại huy động mọi nguồn lực để khắc phục thiệt hại. Nhưng lần này, tôi nghĩ rằng mọi phương án đều khó khả thi. Để đảm bảo lâu dài, trường cần di dời đến địa điểm khác mới tránh được mưa lũ và đảm bảo an toàn. Ảnh: Tiến Hùng
Ảnh - Mỹ Hà 6
Sau mưa lũ, trường học còn lại những ngổn ngang. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà 5
Việc khắc phục không thể triển khai nhanh chóng. Ảnh: Tiến Hùng
Ảnh - Mỹ Hà 11
Dãy nhà ở của giáo viên cũng bị thiệt hại. Nhân viên thiết bị Lý Văn Nhuận ở xã Châu Hoàn, cách trường 60km nên mỗi tuần chỉ đi về một lần. Khoản tiền lương ít ỏi của nhân viên nhà trường không đủ để thầy mua sắm lại vật dụng khi lũ kéo về liên tục. Ảnh: Mỹ Hà
bna_anh-my-ha-12-1f582dbee72284a7d3ed39c248837f0c(1).jpg
Hàng trăm mét tường rào giữa Trường Mầm non và Tiểu học Châu Thắng đã bị đổ sụp sau hai cơn bão, lũ. Ảnh: Tiến Hùng
Ảnh - Mỹ Hà 17
Trường mầm non Châu Thắng cũng bị hư hỏng nặng nề sau hai cơn bão, lũ. Qua tổng hợp của nhà trường, chỉ riêng ảnh hưởng của cơn bão số 5, nhà trường bị thiệt hại gần 700 triệu đồng do toàn bộ phòng học, phòng làm việc, nhà bếp bị ngập sau hơn 2 mét khiến nhiều đồ dùng, trang thiết bị điện tử, đường điện bị hư hỏng và phải sửa chữa lại. Ngoài ra, hàng chục thiết bị đồ dùng đồ chơi, 9 ti vi, máy in, máy tính của nhà trường cũng bị hư hỏng nặng. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà 13
Những ngày qua, việc khắc phục đã được chính quyền địa phương, phụ huynh và giáo viên cùng chung tay thực hiện, nhưng rất nhiều tài sản không thể sửa chữa được. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà 19
Những phòng học trống không, toàn bộ đồ dùng đồ chơi được các cô chuẩn bị cho năm học mới nay chỉ còn lại rất ít ỏi. Ảnh: Mỹ Hà
bna_anh-my-ha-18(1).jpg
Ngôi trường cấp 4 đã xuống cấp lại nằm trong vùng lụt nên việc cất giữ, di chuyển đồ đạc gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Tiến Hùng
bna_anh-my-ha-14(1).jpg
Trường mầm non tổ chức bán trú với 150 học sinh. 70% học sinh của trường thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo nên việc khắc phục chỉ trông chờ vào nguồn hỗ trợ. Ảnh: Tiến Hùng
bna_anh-my-ha-15-4b8902e13ee9da3417cb204712323650(1).jpg
Lũ đi qua, giếng nước đã bị bùn lấp không sử dụng được. Chiếc máy lọc nước, đồ dùng quan trọng nhất để phục vụ bán trú cũng bị hư hỏng hoàn toàn. Cô giáo Nguyễn Thị Tiếp - Hiệu trưởng Trường mầm non Châu Tiến chia sẻ: Để sắm một máy lọc được cần hàng chục triệu đồng. Chúng tôi chưa biết lấy nguồn đâu để thay thế, chỉ mong có máy để vào năm học tổ chức bán trú cho nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh - Mỹ Hà 20
Dù còn nhiều khó khăn nhưng giáo viên các nhà trường đang gấp rút dọn dẹp vệ sinh và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2025 - 2026. Tại Trường mầm non Châu Tiến, năm nay tiết mục hát múa của học sinh tạm thời sẽ bị hoãn. Nhưng trong lễ khai giảng, vẫn có nhiều tiết mục do các giáo viên chuẩn bị để chào đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Tiến Hùng
Ảnh - Mỹ Hà 4
Ngày khai giảng ở vùng lũ có thể không trọn vẹn nhưng các thầy cô vẫn đang nỗ lực để có một lễ khai giảng tươm tất, tạo động lực cho cô trò bước vào năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Trong đợt mưa bão vừa qua, hàng chục trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị thiệt hại. Hiện, sở đã yêu cầu các trường báo cáo, thống kê thiệt hại và sở sẽ huy động các nguồn lực để cùng các nhà trường khắc phục bão lụt, ưu tiên trước mắt là đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho lễ khai giảng và năm học mới.
Trước đó, sau cơn bão số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã kêu gọi được hơn 3 tỷ đồng để ủng hộ các trường khắc phục bão lũ. Tỉnh cũng đã quyết định cấp 50 tỷ đồng để ngành giáo dục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các trường bị hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Công tác khắc phục bão lũ của các nhà trường. Clip: Tiến Hùng - Mỹ Hà

