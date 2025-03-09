Lũ chồng lũ, nhiều trường học miền núi Nghệ An 'chạy đua' cho ngày khai giảng

“

Trong đợt mưa bão vừa qua, hàng chục trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị thiệt hại. Hiện, sở đã yêu cầu các trường báo cáo, thống kê thiệt hại và sở sẽ huy động các nguồn lực để cùng các nhà trường khắc phục bão lụt, ưu tiên trước mắt là đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho lễ khai giảng và năm học mới.

Trước đó, sau cơn bão số 3, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã kêu gọi được hơn 3 tỷ đồng để ủng hộ các trường khắc phục bão lũ. Tỉnh cũng đã quyết định cấp 50 tỷ đồng để ngành giáo dục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các trường bị hư hỏng nặng.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An