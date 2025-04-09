Xã hội Sau bão, người dân xã Con Cuông bị sông "ăn" vào tận vách nhà Sau cơn bão số 3 và số 5, xã Con Cuông trở thành điểm nóng sạt lở. Nhiều hộ dân sống ven sông Lam rơi vào cảnh nhà cửa bị “nuốt” dần theo dòng nước. Cuộc sống đảo lộn và luôn nơm nớp nỗi lo mất chỗ ở an toàn.

Sạt lở đất tại gia đình anh Trần Văn Hải ở thôn Thủy Khê, xã Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Trong cơn bão số 3 và số 5, xã Con Cuông là một trong những địa phương chịu nhiều thiệt hại ở tỉnh Nghệ An. Nước lũ tràn về gây ngập lụt ở nhiều hộ dân. Sau khi nước rút, bão tan, tình trạng sạt lở đất đã xảy ra ven bờ sông Lam, đe dọa cuộc sống của người dân.

Hiện trường sạt lở tại thôn Thủy Khê, xã Con Cuông. Clip: Thành Cường

Sạt lở đất đã kéo một phần nhà ở của gia đình xuống sông Lam. Ảnh: Thành Chung

Gia đình anh Trần Văn Hải, ở thôn Thủy Khê, xã Con Cuông là một trong những hộ bị sạt lở sau bão. Anh Nguyễn Văn Hải kể: Vào lúc 16 giờ ngày 2/9, sạt lở đất đã xảy ra, kéo một phần nhà ở cũng là nơi kinh doanh của gia đình xuống sông. Sạt lở đất cũng làm hư hại trạm xạc xe điện ở bên cạnh và đe dọa trạm xăng dầu cạnh nhà. Gia đình tôi rất lo sợ.

Những vết nứt do sạt lở đất trong nhà anh Trần Văn Hải. Ảnh: Thành Cường

Cũng theo anh Hải: Tình trạng sạt lở đã diễn ra 7-8 năm nay. Mỗi năm lại sạt lở đi một ít. Riêng năm 2024-2025 này là sạt lở mạnh nhất. Trước đây, nhà anh cách bờ sông 30m thì nay sông đã “ăn” vào tận nhà...

Khu vực xung quanh nhà anh Hải và trạm xăng xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Ảnh: Thành Cường

Theo quan sát của phóng viên, tình trạng sạt lở bờ sông ở thôn Thủy Khê còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục mở rộng. Khu vực xung quanh nhà anh Hải và trạm xăng dầu xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Khu vực này có thể “rớt” xuống sông Lam bất cứ lúc nào.

Khu vực nhà anh Hải và trạm xăng dầu có thể "rớt" xuống sông Lam bất cứ lúc nào. Ảnh: Thành Chung

Được biết, không riêng gì thôn Thủy Khê bị sạt lở mà khu vực thôn Vĩnh Hoàn cũng có tình trạng tương tự. Tại đây, có 15 hộ gia đình (với hơn 50 nhân khẩu) bị sạt lở đất nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 3 và số 5, trong đó, 5 hộ đã phải tạm thời di chuyển đến nơi ở khác.

Sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà ở thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông. Ảnh: Thành Chung

Bà Trần Thị Bảy (58 tuổi), ở thôn Vĩnh Hoàn cho hay: Gia đình tôi chuyển về thôn ở vào năm 1993. Lúc đó, sông Lam còn cách nhà 20m. Trong 2 năm trở lại đây, tình trạng sạt lở đất đã diễn ra. Mỗi năm sạt lở vào 10m. Hiện nay, một phần nhà của gia đình đã đổ sập xuống sông. Sạt lở đất đang đe dọa phần nhà còn lại...

Tình trạng sạt lở đất ở thôn Vĩnh Hoàn, xã Con Cuông. Clip: Thành Chung

Sông Lam "ăn" vào nhà dân. Ảnh: Thành Cường

Ở xã Con Cuông, có 3 khu vực sạt lở đất đã được ghi nhận, bao gồm: Khu vực bản Chằn Nằn (1 hộ), thôn Thủy Khê (1 hộ) và thôn Vĩnh Hoàn (15 hộ)... Sau bão số 5, hiện nay, nước sông Lam vẫn còn dâng cao nên chính quyền xã chưa thể khảo sát, ghi nhận hết thực trạng.

Nhiều ngôi nhà ở thôn Vĩnh Hoàn có nguy cơ cao đổ xuống sông Lam. Ảnh: Thành Cường

Ông Lương Quốc Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Con Cuông cho biết: Sau khi nước rút, xã sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá cụ thể tình trạng sạt lở và đề ra phương án khắc phục, đề nghị tỉnh hỗ trợ. Trước mắt, xã Con Cuông đã và đang tiếp tục di dời những hộ gia đình có nguy cơ sạt lở lớn đến nơi an toàn.



Nhiều công trình đã bị hư hại do sạt lở đất. Ảnh: Thành Chung

Được biết, trong chiều 29/8, đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh dẫn đầu đã đến xã Con Cuông khảo sát vị trí dự kiến xây dựng khu tái định cư cho 15 hộ dân ở thuộc thôn Vĩnh Hoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khảo sát vị trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Khu đất được xã đề xuất có diện tích khoảng 5 ha, nằm trên quỹ đất 5% của xã, cách địa điểm cũ 2 km... Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự đồng thuận của các hộ dân trong việc di dời đến vị trí mới và thống nhất với phương án do xã Con Cuông đề xuất./.