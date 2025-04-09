Xã hội Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp với các doanh nghiệp trao hỗ trợ tại vùng lũ Mỹ Lý, Keng Đu trước thềm năm học mới Sáng 4/9, đoàn công tác của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp với Công ty TNHH Thái An Thành và các doanh nghiệp từ tỉnh Khánh Hòa trao hỗ trợ nhà trường và người dân vùng lũ ở 2 xã Mỹ Lý, Keng Đu.

Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Công đoàn. Đại diện Công ty TNHH Thái An Thành có ông Nguyễn An Nam - Tổng Giám đốc.

Đoàn đến xã Mỹ Lý để trao các suất quà gồm hiện vật và tiền mặt, nhằm góp phần hỗ trợ chính quyền, người dân và giáo viên, học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 khắc phục những khó khăn, thiệt hại do bão lũ gây ra.

Ông Nguyễn An Nam - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thái An Thành trao hỗ trợ, động viên học sinh Trường PTBTTH Mỹ Lý 2. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí Phan Văn Thắng trao hỗ trợ cho hộ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Mỹ Lý. Ảnh: Hoài Thu

Để góp phần hỗ trợ chính quyền, người dân và học sinh bị thiệt hại bởi lũ lụt trên địa bàn xã Mỹ Lý, đoàn công tác đã trao hỗ trợ, tổng trị giá 160 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Thái An Thành hỗ trợ 100 triệu đồng. Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trích 1 ngày lương, đóng góp 60 triệu đồng.

Học sinh và đại diện gia đình học sinh nhận quà hỗ trợ. Ảnh: Hoài Thu

Số quà trao tới nhà trường và nhân dân xã Mỹ Lý trị giá 140 triệu đồng, gồm 10 ti vi LCD 65 inch, 3 nồi cơm điện công nghiệp; trao 10 triệu đồng tiền mặt cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường PTDTBT Tiểu học Mỹ Lý 2, mỗi suất hỗ trợ 1 triệu đồng. Đoàn trao ủng hộ 20 triệu đồng cho xã Mỹ Lý khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đoàn trao ủng hộ 20 triệu đồng cho xã Mỹ Lý khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Hoài Thu

Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 là ngôi trường chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ vừa qua khi bị ngập sâu 3-5m.

Các món quà được trao tặng kịp thời trước thềm năm học mới, góp phần giúp giáo viên, học sinh vùng lũ có thêm động lực để khắc phục khó khăn. Ảnh: Hoài Thu

Ngoài thiệt hại về hạ tầng, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Mỹ Lý 2 còn bị hư hỏng hoàn toàn các đồ dùng, vật dụng dạy học, gồm: 12 chiếc ti vi, 5 tủ lạnh, 22 bộ máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay phục vụ dạy học, toàn bộ bàn ghế của 7 lớp học; nhà bếp với toàn bộ dụng cụ nấu ăn và 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú vào đầu năm học mới cũng bị nước lũ nhấn chìm.

Ngoài ra, sách vở, đồ dùng cá nhân của học sinh và chăn màn, giường tủ, tư trang của giáo viên nội trú cũng đã bị lũ cuốn trôi.

Lãnh đạo UBND xã Keng Đu tiếp nhận quà hỗ trợ 50 triệu đồng. Ảnh: Hoài Thu

Sáng cùng ngày, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã trao tặng 50 triệu đồng cho xã Keng Đu. Đây là số tiền do Báo và phát thanh, truyền hình Khánh Hòa kết nối Công ty TNHH Fun and Sun Việt Nam ủng hộ người dân xã Keng Đu, Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ quét nghiêm trọng xảy ra trong tháng 7 vừa qua.