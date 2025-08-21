Thứ Năm, 21/8/2025
Báo và PTTH Nghệ An- Hội Golf Đà Nẵng trao hỗ trợ ngành giáo dục Bắc Lý

Nguyễn Nam- Hữu Hoàng 21/08/2025 15:30

Chiều 21/8, tại xã Bắc Lý, Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An, phối hợp cùng Hội Golf Đà Nẵng đã trao tặng các thiết bị hỗ trợ quan trọng cho ngành giáo dục địa phương, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới 2025-2026.

Tại Trường Mầm non xã Bắc Lý, đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An, đơn vị tài trợ Hội Golf Đà Nẵng, cùng lãnh đạo Đảng ủy xã Bắc Lý đã trao tặng các vật dụng với tổng giá trị hơn 85 triệu đồng; bao gồm 15 bồn nước inox dung tích 1000 lít, 5 chiếc ti vi Samsung 43 inch, 300 khay ăn cơm inox 5 ngăn cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác, nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy và học tập.

Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phối hợp cùng Hội Golf Đà Nẵng trao tặng các thiết bị hỗ trợ quan trọng cho ngành giáo dục xã Bắc Lý. Ảnh: Hữu Hoàng
Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh nhiều xã biên giới phía Tây tỉnh Nghệ An, trong đó có Bắc Lý phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học sau đợt lũ quét vào ngày 22 tháng 7 vừa qua.

Trao tặng ti vi nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy và học tập của học sinh địa phương. Ảnh: Nguyễn Nam

Đây chính là sự đồng hành của Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An cùng Hội Golf Đà Nẵng góp một phần nhỏ cùng ngành giáo dục xã Bắc Lý vượt qua khó khăn trước thềm năm học mới, cũng như tạo thêm động lực để các em học sinh nơi biên giới vững bước trên con đường hướng tới tương lai./.

