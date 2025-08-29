Thời sự Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bắc Lý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 29/8, Đảng bộ xã Bắc Lý tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 để đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Chương trình chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng tham dự Đại hội có các thành viên Tổ công tác 8 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều kết quả tiến bộ

Xã Bắc Lý là 1 trong 9 đơn vị thuộc huyện Kỳ Sơn trước đây không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương chung của Đảng. Đây là xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, tiếp giáp với nước bạn Lào, điều kiện tự nhiên và xã hội có nhiều khó khăn, nhất là địa hình, giao thông và trình độ sản xuất của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn cao, chiếm trên 64%.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với quan tâm chỉ đạo trực tiếp của cấp trên và nhiều chính sách phát triển được ưu tiên triển khai cho vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số; Đảng bộ và nhân dân xã Bắc Lý đã từng bước đổi mới cách nghĩ, cách làm, chuyển dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại, sang tự lực, tự cường để tạo ra bước thay đổi.

Đồng chí Lữ Quang Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bắc Lý khai mạc Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp và tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn đều tăng. Kinh tế công nghiệp-xây dựng và dịch vụ có chiều hướng tăng trong cơ cấu kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đã tăng lên 3 triệu đồng so với năm 2020, bằng 118% so với chỉ tiêu Đại hội.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo, đã có 9/19 tiêu chí hoàn thành; phủ sóng điện lưới tại 13/13 bản.

Đồng chí Cụt Thị Hoài - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Bắc Lý điều hành Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Các chủ trương, chính sách dân tộc được quan tâm triển khai thực hiện tốt; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng lên; các giá trị về lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc tiếp tục được quan tâm giữ gìn, phát huy.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, xã được công nhận “sạch về ma tuý”. Nhiều hoạt động đối ngoại 2 bên biên giới được thực hiện tốt, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và củng cố, tăng cường đoàn kết giữa 2 nước Việt Nam và Lào.

Đồng chí Phạm Viết Phúc - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới"; Đại hội đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025- 2030 là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng xã Bắc Lý thoát nghèo, phát triển bền vững.

Đồng thời đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu; 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 2 khâu đột phá; 4 nhóm giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Các đảng viên tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bắc Lý khoá I, nhiệm kỳ 2025- 2030, gồm 19 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Lữ Quang Hưng - Chủ tịch HĐND xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Lý, nhiệm kỳ 2025 - 2030; các đồng chí Cụt Thị Hoài và Phạm Viết Phúc được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Lý, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bắc Lý khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn kết, sớm đưa Bắc Lý thoát khỏi xã nghèo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã đồng cảm và chia sẻ sự khó khăn, vất vả và những mất mát của cán bộ, Nhân dân xã Bắc Lý vì phải gánh chịu thiên tai, bão lũ trong suốt thời gian vừa qua; đồng thời khẳng định, việc tổ chức Đại hội Đảng bộ xã Bắc Lý theo đúng tiến độ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là một quyết tâm chính trị rất lớn bằng việc ngày đêm khắc phục hậu quả bão lũ của cán bộ và Nhân dân xã Bắc Lý.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Chia sẻ những khó khăn của địa phương ở địa bàn vùng cao, biên giới và khẳng định nhiều chủ trương, quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước và tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới; đồng chí Hồ Lê Ngọc đề nghị Đảng ủy và hệ thống chính trị xã Bắc Lý tiếp tục nêu cao đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, kỷ cương, phát huy dân chủ, trí tuệ, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, giải quyết công việc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới.

Các đảng viên tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Tổ trưởng tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng gợi mở, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung. Trong đó đề nghị hệ thống chính trị, đặc biệt là Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; quán triệt, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao để lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành tổ chức bộ máy đồng bộ, thống nhất; làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố hệ thống chính trị để phục vụ nhân dân tốt hơn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành từ thụ động sang hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân; nâng cao tính gương mẫu trong cán bộ, đảng viên; chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại và tư tưởng cục bộ địa phương, dòng họ..., đồng thời khơi dậy, phát huy tinh thần tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức với khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để xây dựng Bắc Lý yên về biên giới, vững về chính trị, ổn định về đời sống.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Cả hệ thống chính trị cần chú trọng nâng cao năng lực vận động quần chúng, phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sức mạnh đoàn kết trong Đảng và xã hội, vì mục tiêu chung, đưa xã Bắc Lý sớm thoát nghèo, phát triển bền vững, ổn định.

Trong phát triển kinh tế, cần nghiên cứu các mô hình phát triển mới, tăng cường kết nối liên xã, liên vùng, biến những khó khăn, thách thức thành lợi thế; trong đó, chú ý định hướng phát triển xanh, bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của rừng, đặc biệt là phát triển tín chỉ carbon rừng giúp chủ rừng tạo thêm nguồn thu, đồng thời góp phần bảo vệ rừng, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ trao tiền hỗ trợ của Đảng bộ và nhân dân phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) cho xã Bắc Lý khắc phục hậu quả bão lụt. Ảnh: Mai Hoa



Đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ các tiện ích công nghệ (internet, mạng xã hội...) để phát triển các gian hàng thương mại điện tử và quảng bá, phát triển các sản vật địa phương, xây dựng thành thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường như: rau sạch, gà đen, lợn đen, bò giàng và các ẩm thực mang đậm bản sắc văn hóa bản địa….

Tăng cường công tác đối ngoại, kêu gọi, thu hút các nguồn lực xã hội để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng dân sinh; bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, đối ngoại thực chất, bền vững với các đơn vị, địa phương nước bạn Lào. Chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp lực lượng, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người uy tín trong cộng đồng để giữ vững “3 yên” (yên dân, yên địa bàn, yên biên giới); cảnh giác trước âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ trao hỗ trợ đồng phục học sinh cho 2 trường tiểu học trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa



Phát huy vai trò trung tâm của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; trong đó biên phòng, công an, trật tự cơ sở là nòng cốt, mỗi người dân là “tai mắt”, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bình yên biên giới.

Đồng thời, chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với bảo vệ rừng, môi trường, cảnh quan; xây dựng đời sống văn hóa phong phú.

Quan tâm phát triển giáo dục, chống tái mù chữ, đảm bảo trẻ em đến trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là hộ chính sách, khó khăn; chăm lo sức khỏe nhân dân từ phòng bệnh đến khám, chữa bệnh…

Đồng chí Hồ Lê Ngọc cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã ngay sau Đại hội cần khẩn trương tổ chức quán triệt Nghị quyết, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động; cụ thể hoá Nghị quyết thành các chương trình, đề án, kế hoạch chuyên đề theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để xã Bắc Lý thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ trao hỗ trợ tiền từ nhà hảo tâm cho Trường mầm non Bắc Lý mua sắm đồ dùng học tập cho trẻ sau bão lụt bị hư hỏng. Ảnh: Mai Hoa



Trao hỗ trợ hơn 330 triệu đồng cho các trường học

Nhân dịp chuẩn bị đón chào năm học mới 2025 - 2026, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đã trao tặng 674 bộ quần áo đồng phục cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 thuộc 2 trường, gồm: Trường phổ thông dân tộc bán trú Bắc Lý 1 và Trường phổ thông dân tộc bán trú Bắc Lý 2, với tổng trị giá hơn 110 triệu đồng; đồng thời trao hỗ trợ Trường Mầm non Bắc Lý 20 triệu đồng. Tất cả nguồn này do Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Hồ Lê Ngọc kết nối, vận động từ doanh nghiệp và nhà hảo tâm, nguồn xã hội hoá.

Dịp này, đồng chí Hồ Lê Ngọc cũng trao hỗ trợ 200 triệu đồng tiền mặt của Đảng bộ và nhân dân phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An) ủng hộ xã Bắc Lý khắc phục hậu quả bão lụt.