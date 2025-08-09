Thứ Hai, 8/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Trao tặng 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Diễn Châu

Thanh Nga 08/09/2025 17:21

Trước thềm năm học mới, ông Cao Huy - người con Diễn Châu, hiện sinh sống tại Hà Nội, cùng lãnh đạo xã Diễn Châu đã đến thăm và trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cùng cặp sách, cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học Diễn Thành.

Nhận món quà ý nghĩa, em Cao Bá Thành xúc động chia sẻ: “Gia đình em rất nghèo, để có tiền mua sách vở cho năm học mới rất khó, nhận món quà này em thấy vô cùng phấn khởi vì đã có thêm kinh phí mua sách vở cho năm học mới”.

Trao quà 2
Trao quà cho học sinh nghèo xã Diễn Châu. Ảnh: Mio weding
trao quà 4
Ông Cao Huy trao quà cho học sinh nghèo. Ảnh: Mio weding

Đại diện nhà trường và chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ, đồng thời khẳng định: Việc trao quà cho học sinh nghèo vượt khó không chỉ mang giá trị vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần to lớn, kịp thời động viên các em nỗ lực học tập, đạt kết quả tốt hơn. Địa phương mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, đồng hành của các mạnh thường quân để chia sẻ khó khăn, tiếp sức cho học sinh đến trường.

Ông Cao Huy cho biết: "Việc tặng quà cho học sinh nghèo được tôi triển khai trong nhiều năm nay. Năm nay, tôi chọn Trường Tiểu học Diễn Thành để trao quà là bởi qua khảo sát hiện tại ở trường có rất nhiều học sinh khó khăn. Qua đây cũng mong rằng, ngày càng có thêm nhiều tổ chức cá nhân sẽ có nhiều phần quà cho các học sinh nghèo ở những vùng khó khăn, để con đường đến trường của các em bớt gập ghềnh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Học sinh phố biển Cửa Lò náo nức đón chào năm học mới

Học sinh phố biển Cửa Lò náo nức đón chào năm học mới

Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới tại các xã Yên Na, Lượng Minh và Hữu Khuông

Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới tại các xã Yên Na, Lượng Minh và Hữu Khuông

Đọc tiếp

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Học sinh phố biển Cửa Lò náo nức đón chào năm học mới

Học sinh phố biển Cửa Lò náo nức đón chào năm học mới

Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới tại các xã Yên Na, Lượng Minh và Hữu Khuông

Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao quà cho học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới tại các xã Yên Na, Lượng Minh và Hữu Khuông

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Trao tặng 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Diễn Châu

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO