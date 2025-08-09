Xã hội Trao tặng 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Diễn Châu Trước thềm năm học mới, ông Cao Huy - người con Diễn Châu, hiện sinh sống tại Hà Nội, cùng lãnh đạo xã Diễn Châu đã đến thăm và trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cùng cặp sách, cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học Diễn Thành.

Nhận món quà ý nghĩa, em Cao Bá Thành xúc động chia sẻ: “Gia đình em rất nghèo, để có tiền mua sách vở cho năm học mới rất khó, nhận món quà này em thấy vô cùng phấn khởi vì đã có thêm kinh phí mua sách vở cho năm học mới”.

Trao quà cho học sinh nghèo xã Diễn Châu. Ảnh: Mio weding

Ông Cao Huy trao quà cho học sinh nghèo. Ảnh: Mio weding

Đại diện nhà trường và chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ, đồng thời khẳng định: Việc trao quà cho học sinh nghèo vượt khó không chỉ mang giá trị vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần to lớn, kịp thời động viên các em nỗ lực học tập, đạt kết quả tốt hơn. Địa phương mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, đồng hành của các mạnh thường quân để chia sẻ khó khăn, tiếp sức cho học sinh đến trường.

Ông Cao Huy cho biết: "Việc tặng quà cho học sinh nghèo được tôi triển khai trong nhiều năm nay. Năm nay, tôi chọn Trường Tiểu học Diễn Thành để trao quà là bởi qua khảo sát hiện tại ở trường có rất nhiều học sinh khó khăn. Qua đây cũng mong rằng, ngày càng có thêm nhiều tổ chức cá nhân sẽ có nhiều phần quà cho các học sinh nghèo ở những vùng khó khăn, để con đường đến trường của các em bớt gập ghềnh.