Xã hội Trường Cao đẳng Việt - Đức khai giảng năm học mới 2025 - 2026 Ngày 5/9, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026.

Dự lễ khai giảng có ông Đậu Đình Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Sau khi theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến tới toàn bộ cơ sở giáo dục trong cả nước, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An đánh giá kết quả trong năm học 2024 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trong năm học mới.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng. Ảnh: Thu Hương

Năm học 2025 – 2026, Trường Cao đẳng Việt - Đức đón 700 học sinh, sinh viên khóa 19. Nhà trường xác định đây là năm đột phá trong chuyển đổi số của ngành Giáo dục, với các mục tiêu cụ thể được đặt ra nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, cũng như hiệu quả quản lý; không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo; tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, đổi mới chương trình đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số chuyển dần “quản lý nhà trường” sang “quản trị số” từng bước tạo tiền đề vững chắc để xây dựng phát triển nhà trường trở thành trường cao đẳng chất lượng cao.

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho Thầy Nguyễn Hữu Hằng - Hiệu trưởng và cô Hoa Cúc Hương - Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản. Ảnh: Thu Hương



Để đạt mục tiêu trên, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy và quản lý, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và gắn kết với doanh nghiệp; mở rộng mỗi quan hệ, vận động tìm kiếm huy động các nguồn lực từ các dự án để đầu tư cho phát triển các hoạt động đào tạo…

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể xuất sắc là phòng Tổ chức - Hành chính và khoa Điện, năm học 2024-2026. Ảnh: Thu Hương



Cùng với đó là đổi mới, sáng tạo phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực quyết tâm xây dựng Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An trở thành cơ sở Giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, có uy tín, có năng lực cạnh tranh cao, góp phần nâng tầm kỹ năng lao động Việt.

Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho các cán bộ, viên chức nhà trường hoàn thành xuất sắc năm học 2024-2025 Ảnh: Thu Hương



Dịp này, Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An thông qua quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học; đồng thời trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen cho cán bộ, viên chức, người lao động đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025 và biểu dương, khen thưởng học sinh - sinh viên đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia đã lựa chọn học nghề tại trường…

