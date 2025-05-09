Xã hội Nghệ An: Lễ khai giảng đặc biệt ở xã biên giới bị thiệt hại nặng nề nhất sau bão số 3 Không cờ hoa rực rỡ, không sân khấu lộng lẫy, không vật chất đủ đầy như những năm trước, nhưng tại các địa bàn vùng lũ, lễ khai giảng vẫn được tổ chức trang trọng trong bàn tay vun vén của thầy cô, chính quyền và người dân. Những lễ khai giảng đặc biệt ấy đã mang lại niềm vui, hy vọng và khởi đầu tràn đầy ý nghĩa cho các em học sinh bước vào năm học mới.

Video: Minh Quân - Thanh Quỳnh

Giữ trọn niềm vui khai giảng cho học trò

Mặt trời vừa ló rạng, bà Vọng Thị Pòm (sinh năm 1960, bản Xằng Trên) đã tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cháu nội, để hai bà cháu kịp rời nhà bước vào ngày khai giảng. Sau những ngày dọn dẹp hậu quả của cơn lũ, bà từng lo rằng năm nay cháu mình khó có thể đến trường đúng ngày. Thế nhưng, nhờ sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của chính quyền, nhà trường và người dân, lớp học tạm thời đã được chuẩn bị, đường đến trường dần ổn định, tạo điều kiện để các em nhỏ trong bản được tham dự lễ khai giảng đúng ngày.

Bà Vọng Thị Pòm (SN 1960, bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý) cùng cháu nội 3 tuổi trong buổi lễ khai giảng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trên những con đường quanh co của bản Xằng Trên, thấp thoáng bóng dáng các em nhỏ, vai khoác ba lô mới, tay ôm sách vở, ríu rít theo bước cha mẹ. Tiếng cười nói trong trẻo của trẻ hòa cùng sắc cờ đỏ thắm tung bay trong gió như xua đi những ảm đạm của bản làng sau ngày mưa lũ.

Niềm vui của thầy - trò nơi từng là rốn lũ - Mỹ Lý trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Minh Quân

Ngày khai giảng năm nay đặc biệt hơn, khi các em học sinh mầm non được đón chào năm học mới cùng với các anh chị tiểu học, trong bối cảnh lớp học và sân trường cũ vẫn chưa khôi phục.

Em Lữ Hoàng Lâm (sinh năm 2015, bản Xằng Trên) ngồi bên cô giáo, ánh mắt vẫn rạng rỡ và háo hức với năm học mới. Dù rằng, nhà em đã bị trôi hoàn toàn trong cơn lũ, mẹ con em phải tá túc nhờ nhà người quen. Nhưng bằng tình cảm, sự quan tâm của thầy cô, bạn bè, em hiểu rằng mình không cô đơn và đó là điểm tựa để em bước tiếp chặng đường phía trước.

Em Lữ Hoàng Lâm (SN 2015) ở bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý trong ngày khai giảng. Sau đợt lũ vừa qua, nhà em bị trôi hoàn toàn. Tuy nhiên, dù khó khăn, bộn bề đến đâu, em vẫn quyết tâm duy trì việc học. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chỉ cách trường mầm non chưa đầy 50 mét, Trường PTDTBT TH Mỹ Lý 2 – nơi từng là mái ấm của gần 200 học sinh – giờ chỉ còn là đống đổ nát. Sau cơn bão số 3, các phòng học, nhà chức năng, nhà công vụ bị hư hỏng nặng; sân trường bị bồi lấp đến 4 mét bùn cát; hơn 22 máy tính, 3 laptop, 12 ti vi, 5 tủ lạnh, 120 bộ bàn ghế, 2 máy chiếu cùng toàn bộ hồ sơ, chăn màn, đồ dùng học tập và 1,7 tấn gạo dự trữ đều bị hư hỏng hoặc cuốn trôi.

Trường PTDTBT TH Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý hiện vẫn còn ảnh hưởng nặng nề sau hoàn lưu bão số 3 khiến cho các thầy cô phải mượn điểm trường mầm non để tổ chức lễ khai giảng cho các em. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dẫu vậy, lễ khai giảng năm học 2025–2026 vẫn được tổ chức đầy xúc động tại hai điểm cầu đặc biệt: bản Xằng Trên và bản Yên Hòa. Ở điểm trường chính tại bản Xằng Trên, 59 học sinh tiểu học và 47 trẻ mầm non tham dự lễ trong khuôn viên Trường Mầm non Mỹ Lý 2. Tại bản Yên Hòa, các em sum họp ở nhà văn hóa bản, nơi cũng ghép chung học sinh từ các điểm lẻ.

Các em học trò háo hức khi được nhận những món quà ý nghĩa từ cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm trước thềm năm học mới. Ảnh: Minh Quân

Không có cờ hoa rực rỡ hay sân khấu lộng lẫy, nhưng các nghi thức truyền thống vẫn được cử hành trang trọng. Mười em học sinh lớp 1A đại diện cho khối 1 được thầy Hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm dẫn lên ra mắt, nhận những món quà khích lệ từ đại diện cấp ủy, chính quyền. Một màn hình nhỏ cho phép các em theo dõi lễ khai giảng trực tuyến do Bộ Giáo dục tổ chức.

Giữa khung cảnh giản dị ấy, niềm hân hoan và hy vọng vẫn bừng sáng trong ánh mắt trẻ thơ. Các em nắm chặt tay thầy cô và bạn bè để cùng nhau bước vào lớp học với những trang sách thơm mùi mực đang chờ các em...

Thầy trò "thắp lửa" năm học mới

Thầy Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 cho biết, hiện tại, 188 học sinh của Trường Mỹ Lý 2 đang học tập rải rác tại 5 điểm trường lẻ. 16 lớp học từ lớp 1 đến lớp 5 được duy trì nhờ sự nỗ lực không ngừng của thầy cô.

Thầy Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 cùng đại diện chính quyền địa phương và các em học sinh trước thềm năm học mới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đường đến các điểm trường còn nhiều nguy hiểm, chỗ ở của giáo viên còn nhiều thiếu thốn, nhiều lớp phải ghép 2–3 khối do thiếu giáo viên. Dù gặp muôn vàn khó khăn, thầy trò nơi đây vẫn kiên trì dạy và học, với mong muốn sớm xây dựng lại điểm trường mới, sửa chữa tuyến đường từ trường chính đến các điểm lẻ, khôi phục cầu treo bản Yên Hòa.

Nhà trường đang nỗ lực duy trì việc học tại các điểm lẻ và mượn tạm nhà văn hóa trong khi chờ đợi ngôi trường mới được xây dựng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Giữa những thử thách chồng chất, nguyện vọng của thầy và trò nơi đây càng trở nên mãnh liệt: Mong sớm xây dựng lại điểm trường mới, sửa chữa tuyến đường từ trường chính đến các điểm lẻ, và khôi phục cầu treo bản Yên Hòa. Những công trình này sẽ giúp hành trình đến trường của các em bớt nhọc nhằn, nguy hiểm, thầy cô cũng đỡ vất vả hơn trên hành trình gieo chữ.

Theo thầy Trần Sỹ Hà, nhà trường đang nỗ lực duy trì việc học tại các điểm lẻ và mượn tạm nhà văn hóa trong khi chờ đợi ngôi trường mới được xây dựng. Khi trường mới khang trang hoàn thành, các em sẽ được chuyển về học tập trong điều kiện tốt hơn.

Bỏ lại những bộn bề sau trận lũ, thầy cô và các em học sinh cùng nhau nỗ lực, quyết tâm bước vào năm học mới với niềm háo hức và hy vọng. Ảnh: Minh Quân

Niềm vui của các em nhỏ trong ngày khai giảng. Ảnh: Minh Quân

Một năm học mới lại bắt đầu giữa bộn bề khó khăn, nhưng tinh thần hiếu học và sự đồng lòng của cả cộng đồng nơi biên cương vẫn đang từng ngày thắp lên niềm tin, tiếp thêm sức mạnh để thầy trò Mỹ Lý 2 viết tiếp những trang sách đầy ắp nghị lực và ước mơ.