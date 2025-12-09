Kinh tế Nghệ An tập trung giải ngân, bảo đảm cơ hội học tập cho sinh viên ngành STEM Ngân hàng Chính sách xã hội Nghệ An chính thức giải ngân những khoản vay đầu tiên cho sinh viên theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM). Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu việc thực thi Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mở ra cơ hội tiếp cận tài chính cho thế hệ trẻ đam mê khoa học.

Tập trung giải ngân cho vay học sinh, sinh viên ngành STEM

Một sáng đầu tháng 9, anh Nguyễn Viết Đường cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hường ở xã Anh Sơn Đông vui vẻ cùng tổ tiết kiệm vay vốn của xã đến Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Anh Sơn nhận khoản tiền vay 74 triệu đồng cho con trai đang theo học các ngành khoa học, công nghệ.

Theo đó, gia đình được vay 333 triệu đồng trong thời gian 14,5 năm, lần 1 giải ngân 74 triệu, số tiền này chi vào việc học của con, đóng học phí, sinh hoạt trong năm học đầu tiên.

Ngân hàng chính sách xã hội Anh Sơn giải ngân khoản vay chương trình STEM cho gia đình anh Nguyễn Viết Đường ở xã Anh Sơn Đông. Ảnh: Thu Huyền

Chị Hường chia sẻ, cuối tháng 8 vừa qua, con trai thứ 2 của gia đình là cháu Nguyễn Viết Quang Huy đỗ ngành điều khiển và tự động hoá, Trường Đại học Vinh. Nhận được giấy báo nhập học của con, gia đình vừa vui vừa lo lắng. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh Đường - bố Huy bị tai nạn nghỉ việc, cả gia đình chủ yếu trông chờ vào lương giáo viên tiểu học của chị Hường. May mắn thay, trong khi gia đình đang băn khoăn không biết lấy đâu ra tiền lo cho con theo học thì được tổ vay vốn của Chi hội Phụ nữ xã Anh Sơn Đông thông báo có chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội cho học sinh, sinh viên theo học ngành STEM.

“ Thật may mắn, chúng tôi tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách với lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn. Nguồn vốn vay đã giải toả được lo lắng của gia đình ngay ngày đầu nhập học. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Chính sách đã hỗ trợ gia đình, giúp cho cháu được an tâm theo học ngành nghề yêu thích Chị Nguyễn Thị Hường ở xã Anh Sơn Đông, Nghệ An

Cùng ở xã Anh Sơn Đông, em Đinh Văn Vị ở thôn 4, sinh viên năm nhất, khoa kỹ thuật điện, điện tử, Trường Đại học Vinh cũng được phê duyệt cho vay 315 triệu đồng, vay trong vòng 120 tháng. Nguồn vốn ưu đãi này giúp em yên tâm theo đuổi chương trình đào tạo trong chặng đường học tập trong thời gian tới.

Cùng có mặt tại buổi giải ngân, chia sẻ niềm vui với các gia đình được vay vốn, chị Nguyễn Thị Hiền – Cán bộ Hội Phụ nữ xã Anh Sơn Đông cho biết: Nắm bắt được từ sớm chủ trương của Nhà nước, thấy được tính ưu việt của chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên theo học ngành STEM, các tổ chức Hội đã tập trung phối hợp tuyên truyền, rà soát nhu cầu vay vốn, ngay những ngày đầu đã có 2 sinh viên trên địa bàn đủ điều kiện vay vốn chương trình. Với hạn mức cho vay lớn, số tiền được giải ngân hàng năm cao, lãi suất cho vay rất ưu đãi sẽ giúp cho các gia đình có điều kiện trang trải nhu cầu học cho con, không còn quá lo gánh nặng kinh tế gia đình.

Ngân hàng chính sách xã hội, Chi hội phụ nữ thăm gia đình vay vốn Chương trình STEM. Ảnh: Thu Huyền

"Đây là những trường hợp đầu tiên vay của chương trình. Tới đây chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu và phối hợp hướng dẫn cho các đối tượng thụ hưởng. Trong quá trình quản lý, Hội sẽ tổ chức giám sát, nhắc nhở gia đình người vay nhằm đảm bảo đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ đối với Ngân hàng", chị Hiền chia sẻ.

Tại xã Châu Tiến, tân sinh viên Cao Như Trịnh (sinh năm 2007), bản Nông Trang, sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật hóa học của Đại học Bách khoa Hà Nội, đã trở thành một trong những người đầu tiên được thụ hưởng chính sách ý nghĩa này. Vừa qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Quỳ Châu đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và giải ngân ngay lập tức khoản vay ban đầu, bảo đảm em có đủ nguồn lực để bắt đầu năm học mới một cách thuận lợi nhất.

Khoản vay mà em Trịnh được hỗ trợ là 320 triệu đồng cho toàn bộ 4 năm học. Trong lần giải ngân đầu tiên, em đã nhận được 80 triệu đồng để chi trả cho học phí và chi phí sinh hoạt trong năm học 2025-2026. Số tiền giải ngân lần đầu tiên này sẽ giúp tân sinh viên có đủ nguồn lực để bắt đầu năm học thứ nhất một cách thuận lợi.

Nhận khoản vay quý giá này, em Cao Như Trịnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện giúp đỡ, tiếp thêm động lực cho những sinh viên có đam mê khoa học như em. Đồng thời, Trịnh cũng bày tỏ lòng quyết tâm cố gắng học thật giỏi để sau này có tương lai tươi sáng, góp phần xây dựng quê hương.

Quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ cho vay

Các Phòng giao dịch Nghi Lộc, Anh Sơn, Quỳ Châu là những đơn vị tiên phong của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An giải ngân những khoản vay cho sinh viên theo học các ngành STEM của tỉnh.

Với mức vay cao, lãi suất thấp, thời gian trả nợ linh hoạt và không yêu cầu tài sản bảo đảm cho khoản vay từ dưới 500 triệu đồng, chính sách tín dụng mới theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg không chỉ hỗ trợ thiết thực cho người học, mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại Nghệ An, Ngân hàng Chính sách xã hội đang tích cực triển khai Quyết định này. Chỉ sau hơn 10 ngày triển khai thực hiện, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã phê duyệt cho 4 trường hợp vay vốn, giải ngân hơn 300 triệu đồng.

Em Lữ Quốc Tuấn ở xã Quỳ Châu - sinh viên năm Nhất khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học FPT được vay vốn Chương trình STEM. Ảnh: NVCC

Ông Hoàng Sơn Lam - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An cho biết: Ngay sau khi Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, phối hợp đẩy mạnh truyền thông chính sách sâu rộng, rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn, hướng dẫn hoàn thiện các hồ sơ nhằm giải ngân nhanh nhất các khoản vay. Đây là chính sách quan trọng, có tính đột phá cao, ngay từ bước đầu cho thấy người dân rất đồng tình, phấn khởi đón nhận. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã và đang tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan liên quan tích cực triển khai các giải pháp nhằm thực thi chính sách một cách nhanh chóng, đạt hiệu quả cao nhất.

Chính sách tín dụng theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong giáo dục, đào tạo; mở ra cơ hội cho nhiều sinh viên đam mê các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn sẽ có điều kiện theo đuổi ước mơ, lập nghiệp. Đây là bước đệm quan trọng để ươm mầm và phát triển những tài năng trẻ, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước.