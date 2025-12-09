Thời sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất các nội dung, văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Chiều 12/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 23 để cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; cho ý kiến việc tiếp thu chỉ đạo của Bộ Chính trị và các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng cho biết, tiếp thu ý kiến Tổ công tác số 3 của Bộ Chính trị tại phiên làm việc ngày 19/8/2025 và tại Thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Tổ Biên tập đã phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thống nhất đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chủ yếu.

Đồng chí Lê Văn Giáp - Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ trình bày báo cáo tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phần nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Biên tập cô đọng lại các nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị, giảm dung lượng xuống dưới 40 trang.

Song song với biên tập, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị, Tổ Biên tập đã rà soát, biên tập bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày báo cáo tiếp thu chỉ đạo của Bộ Chính trị và các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ đề Đại hội: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới".

Phương châm của Đại hội: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong mục tiêu tổng quát, dự thảo Báo cáo chính trị bổ sung nội dung mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ về Du lịch.

Dự thảo Báo cáo chính trị xác định có 39 chỉ tiêu, gồm: 5 nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 10 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, khoa học, công nghệ; 17 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 5 chỉ tiêu về môi trường; 2 chỉ tiêu về quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Dự thảo Báo cáo chính trị đã điều chỉnh một số chỉ tiêu về GRDP bình quân đầu người, kim ngạch xuất khẩu, chỉ số phát triển con người và các chỉ tiêu liên quan đến cải cách hành chính.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, trên lĩnh vực giáo dục, Tổ Biên tập đã cập nhật, biên tập lại theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trên lĩnh vực y tế, biên tập lại theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng thời bổ sung thêm nhiệm vụ hình thành cơ chế điều phối, phát triển hệ thống đô thị, tiểu vùng, liên xã.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã cho ý kiến, thống nhất các nội dung chuẩn bị đại hội; chương trình đại hội; dự thảo Báo cáo kiểm điểm, dự thảo Chương trình hành động và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến tổ chức từ ngày 1-3/10/2025 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh (phường Thành Vinh).