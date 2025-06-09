Thời sự Tổ chức khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 4/9/2025 về việc chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Triển lãm Việt Nam chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)- Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc: Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Tổng biên tập Báo Nhân dân; Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng.

Tiếp theo kết quả tích cực của Lễ khánh thành, khởi công các dự án kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 19 tháng 8 năm 2025, Chính phủ đã tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025). Trong đó 80 công trình, dự án được lựa chọn làm điểm cầu đều là công trình tiêu biểu cho các lĩnh vực, từ hạ tầng chiến lược đến lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh,… thể hiện nỗ lực vượt khó, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên của toàn dân tộc.

Các hoạt động khánh thành, khởi công được các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ, bài bản, ý nghĩa thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Sự kiện không chỉ tôn vinh thành tựu đầu tư xây dựng mà còn khích lệ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo động lực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức sự kiện của Bộ Xây dựng, Đài truyền hình Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan.

Để tổng kết chặng đường 5 năm (2021-2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo - ghi dấu mốc chính trị trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chính phủ tiếp tục tổ chức lễ khánh thành, khởi công trực tuyến đồng thời các công trình, dự án lớn trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án trên tất cả các địa phương).

Lễ khánh thành, khởi công được tổ chức vào Thứ Sáu ngày 19/12/2025

Sự kiện sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu ngày 19 tháng 12 năm 2025 nhân kỷ niệm 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030. Để bảo đảm công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng, thành công cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng Công ty nêu trên:

a) Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu... tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực tăng tốc, bứt phá hơn nữa đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình của ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc và của địa phương phụ trách; kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết"… để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, đối với các công trình, dự án có kế hoạch khánh thành, khởi công cần được khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Mỗi bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI phấn đấu có ít nhất 02 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành hoặc khởi công.

b) Chỉ đạo rà soát các dự án, công trình, tổng hợp, gửi thông tin về Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực trước ngày 10 tháng 11 năm 2025 (báo cáo đầy đủ thông tin về các công trình, dự án: tên, loại hình, quy mô, cấp công trình, nguồn vốn (vốn ngân sách nhà nước, vốn FDI, vốn tư nhân…), tổng vốn đầu tư, các tài liệu kèm theo khẳng định đủ điều kiện khánh thành, khởi công,…).

2. Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công,…; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Văn phòng Chính phủ xây dựng Chương trình, kịch bản, phương án kết nối trực tuyến đến các điểm cầu (lựa chọn điểm cầu trung tâm, các điểm cầu chính,…); xây dựng báo cáo trung tâm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 12 năm 2025.

3. Đài truyền hình Việt Nam chủ trì đạo diễn, phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan xây dựng Chương trình, kịch bản và tổ chức Chương trình theo kịch bản, truyền hình trực tiếp giữa các điểm cầu.

4. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Đài truyền hình Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan (có dự án khánh thành, khởi công…) chủ động chuẩn bị tốt điều kiện vật chất, kỹ thuật kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu và hạ tầng điện, nước,…

Chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật, tổ chức Lễ khánh thành, khởi công

5. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật, tổ chức Lễ khánh thành, khởi công… các công trình, dự án do cơ quan mình phụ trách theo kịch bản chung do Bộ Xây dựng, Đài truyền hình Việt Nam xây dựng, tổ chức, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm; chủ động bố trí nguồn kinh phí, điều kiện kỹ thuật để kết nối trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án.

6. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hướng dẫn, rà soát, kịp thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong các phong trào thi đua: "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc"; hoàn thành trước ngày 01 tháng 12 năm 2025.

7. Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng kế hoạch, thực hiện các chương trình truyền thông trước, trong và sau sự kiện đảm bảo nội dung, hình thức phong phú, ấn tượng, tạo sự lan toả về năng lượng tích cực trong nhân dân.

8. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị cho buổi Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình vào ngày 19 tháng 12 năm 2025.

9. Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện này, kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà để xem xét, chỉ đạo xử lý; vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.