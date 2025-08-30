Góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình, định hướng phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, tôi nhận thấy văn kiện được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học và có tính khái quát cao. Riêng phần kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã đề cập khá đầy đủ, hệ thống, toàn diện, đồng bộ. Đại tá Nguyễn Công Lực - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh. Ảnh: Thành Duy Về nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, tôi nhất trí cao với 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị. Riêng về giải pháp “Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh” và “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và liên kết vùng”, tôi nhận thấy cần nhấn mạnh hơn vai trò của các Lực lượng vũ trang tỉnh, trong đó có Bộ đội Biên phòng về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, xã biên giới vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch liên kết vùng với củng cố xây dựng quốc phòng, an ninh, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp, nhạy cảm về an ninh trật tự. Tăng cường đầu tư hạ tầng, trang bị kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quốc phòng - an ninh; nâng cao năng lực cảnh báo sớm, xử lý tình huống, ứng phó với an ninh phi truyền thống, nhất là với thiên tai, dịch bệnh tại khu vực biên giới. Trong hoạt động đối ngoại, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định hợp tác và phát triển bền vững với nước bạn Lào cần có nghiên cứu, đánh giá rõ hơn về thực trạng, tiềm năng lợi thế với phát huy vai trò của đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân đúng đường lối, quan điểm. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế của Thủ tướng Chính phủ góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn Lào, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, cụ thể hóa chủ trương "chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện" bằng các giải pháp như: Tăng cường các cơ chế phối hợp, giao lưu, tuần tra song phương; phối hợp kiểm soát dịch bệnh, ứng phó với thiên tai, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới. Đa dạng hóa các nội dung, hình thức hợp tác, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa hai bên biên giới. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước, tỉnh cần tiếp tục tăng cường, quan tâm có các chính sách ưu tiên đặc thù cho khu vực biên giới về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện lưới, internet, các công trình phúc lợi xã hội. Phát huy hiệu quả việc phối hợp giữa các xã biên giới trong kết nối, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm xuyên biên giới, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Đồng thời, phát huy hiệu quả hệ thống giao thông liên kết quốc tế trên đường bộ, hiện đại hoá các cửa khẩu biên giới đất liền.

Tiến sĩ Thái Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An Một trong 5 quan điểm phát triển được xác định trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là phát huy giá trị văn hoá xứ Nghệ và con người Nghệ An thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ cho phát triển. Tiến sĩ Thái Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa Để hiện thực quan điểm này, theo tôi cần tập trung vào 2 vấn đề then chốt liên quan đến nguồn lực con người và nguồn lực tài nguyên: Thứ nhất, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp chỉ thực sự đạt hiệu quả khi đồng thời đáp ứng cả nguồn lực con người và điều kiện vật chất đảm bảo cho vận hành của bộ máy, trong đó đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố quyết định. Hiện nay, tình trạng “thừa - thiếu” cán bộ cục bộ giữa các địa phương, giữa các lĩnh vực, đặc biệt là thiếu cán bộ chuyên sâu về kinh tế, tài chính, đất đai, xây dựng… ở cơ sở đã được chỉ ra, cần được giải quyết bằng những giải pháp mang tính đột phá. Tiến sĩ Thái Minh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa Để giải quyết bất cập này, trước mắt cần rà soát điều động, bố trí lại cán bộ theo đúng nghiệp vụ chuyên môn mà họ đã thực hiện thành thạo trước khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp (giữa khối đảng, chính quyền và mặt trận đoàn thể; từ các địa phương). Các cấp, ngành tỉnh cần thành lập các Tổ công tác lưu động, quy tụ đội ngũ cán bộ chuyên sâu trong các lĩnh vực then chốt, trực tiếp xuống cơ sở xử lý các “điểm nghẽn”; đồng thời đào tạo, tập huấn cho cán bộ theo phương thức “cầm tay, chỉ việc”, giúp họ nâng cao năng lực và trưởng thành từng bước qua thực tiễn. Về lâu dài, cần bồi dưỡng cho các cán bộ đang công tác và đặt hàng các trường đại học (nhất là các trường đại học địa phương) đào tạo các kỹ sư, cử nhân thực hiện được đầy đủ các nghiệp vụ theo chức danh của từng vị trí công tác công chức cấp xã gắn với việc tiếp nhận để bổ sung, thay thế các vị trí thiếu hụt. Việc đào tạo theo đơn đặt hàng này cũng nên mở rộng để đảm bảo nhu cầu lao động tại các lĩnh vực kinh tế - xã hội ngoài nhà nước, để phát huy sâu rộng hơn nữa tiềm lực con người xứ Nghệ “siêng năng, học giỏi”, nhằm giải quyết tốt hạn chế mà dự thảo Báo cáo chính trị đã chỉ ra “Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ cao và kỹ năng nghề chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động cả về số lượng và chất lượng”. Thứ hai, tỉnh cần quan tâm “khơi thông” mạnh mẽ nguồn lực tài nguyên, đặc biệt là đất đai. Điều này đòi hỏi phải có giải pháp đủ mạnh, nghiên cứu quy hoạch chiến lược trong lĩnh vực sử dụng đất, quy hoạch đô thị trong toàn tỉnh tránh quy hoạch manh mún, thiếu kết nối trong điều kiện không còn cấp huyện, đảm bảo cho việc phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai; nhanh chóng tháo gỡ các bất cập trong thủ tục khai thác quỹ đất; kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án treo, dự án chậm tiến độ, đầu tư dang dở, kéo dài gây lãng phí, để thu hồi, phân bổ lại nguồn lực đất đai sử dụng hiệu quả, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Chỉ khi đồng bộ các giải pháp khơi thông cả nguồn lực con người lẫn tài nguyên, Nghệ An mới có thể biến tiềm năng thành sức mạnh thực sự, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền – Nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tôi đồng tình rất cao các giải pháp về phát triển giáo dục. Tuy nhiên, trước yêu cầu của thời đại số, để vừa phát triển giáo dục, vừa đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập gắn với chuyển đổi số, theo tôi, cần đặc biệt quan tâm một số giải pháp trọng tâm sau: Trước hết, phải hoàn thiện hệ thống học tập suốt đời từ cơ sở với yêu cầu nâng cấp, mở rộng các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn theo mô hình "Trung tâm học tập – chuyển đổi số cộng đồng", vừa dạy văn hóa, kỹ năng nghề, vừa phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho mọi lứa tuổi, trong đó cần xây dựng "điểm học tập số" ở vùng sâu, vùng xa. Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền – Nguyên Ủy viên Ban Chấp Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: Mai Hoa Thứ hai, tập trung đẩy mạnh phong trào học tập gắn với công nghệ, trên cơ sở triển khai mạnh mẽ chương trình "Công dân số", đào tạo kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, tìm kiếm thông tin, giao dịch trực tuyến an toàn. Đồng thời, cần có nền tảng quản lý học tập trực tuyến thống nhất, tích hợp kho học liệu mở, khóa học miễn phí hoặc giá thấp, phù hợp cho học sinh, nông dân, công nhân, cán bộ, người lao động. Thứ ba, triển khai có hiệu quả phong trào "bình dân học vụ số". Tổ chức lớp học xóa mù chữ online và hướng dẫn trực tiếp. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần biên soạn học liệu song ngữ, ứng dụng AI và công nghệ nhận dạng giọng nói hỗ trợ người lớn tuổi, người hạn chế kỹ năng đọc viết. Thứ tư, tiếp tục huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, trên cơ sở tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thiết bị số, học bổng, phần mềm học trực tuyến; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng mở lớp đào tạo kỹ năng số, nghề mới phù hợp nhu cầu lao động hiện đại. Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nhu cầu doanh nghiệp, ưu tiên công nghiệp chế biến, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, CNTT. Đồng thời, bồi dưỡng giáo viên, hướng dẫn viên số có khả năng thiết kế, giảng dạy trực tuyến, kèm kỹ năng mềm và năng lực tương lai như ngoại ngữ, tư duy phản biện, sáng tạo, làm việc nhóm. Cuối cùng, triển khai tốt "Tuần lễ học tập suốt đời" trên cơ sở gắn hoạt động trải nghiệm công nghệ, hội chợ sách, diễn đàn khởi nghiệp; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thường xuyên giới thiệu mô hình học tập tiêu biểu, chia sẻ kỹ năng số, lan tỏa văn hóa học tập. Như vậy, để thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập và chuyển đổi số quốc gia, chúng ta phải phát triển đồng bộ từ cơ sở vật chất, nội dung học tập, đến nguồn nhân lực và môi trường học tập. Khi mọi người dân đều có cơ hội và động lực học tập, tỉnh sẽ xây dựng được một xã hội học tập năng động, thích ứng tốt với thời đại số.

TS, LS Nguyễn Trọng Hải - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Nghệ An Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có tính khái quát cao, ngắn gọn, rõ ràng; đánh giá khá đầy đủ về những kết quả đạt được; phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ tỉnh. Là một luật sư, đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, tôi góp ý một số vấn đề sau: TS.LS Nguyễn Trọng Hải. Ảnh: P.V Thứ nhất, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách - pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xem đây là yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên mới. Bởi hiện tại, các văn bản dưới luật về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai vẫn chưa hoàn thiện, gây khó khăn cho quản lý, vận hành. Cần xác định rõ yêu cầu điều chỉnh quan hệ pháp luật của địa phương phải gắn liền với yêu cầu đồng bộ đối với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chung của cả nước. Thứ hai, chú trọng lành mạnh hóa đời sống dân sự, hài hòa các yêu cầu, lợi ích. Về phía người dân, tôn trọng quy tắc xử sự, lịch sự, văn minh trong ứng xử nơi công cộng, cộng đồng; về phía chính quyền tăng cường đối thoại, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý, tránh hình sự hóa các tranh chấp dân sự. Hạn chế hiện tượng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài và đông người. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để các chức danh bổ trợ tư pháp như: Luật sư, Công chứng viên phát huy vai trò tích cực trong đời sống xã hội để thúc đẩy và lành mạnh các quan hệ pháp luật. Thứ ba, cần tăng cường hơn nữa việc đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng chiếm đoạt tài sản. Trong đó, chú trọng tính chủ động, kịp thời tiếp cận các phương tiện, thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hiện đại trong đấu tranh phòng chống tội phạm; củng cố, giữ vững phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.