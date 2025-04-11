Thời sự Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Chiều 4/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2025.

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L



Trong tháng 10/2025, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát tôn chỉ, mục đích, thông tin chính xác, kịp thời, góp phần tuyên truyền hình ảnh Nghệ An, lan tỏa các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng, đồng thời phản ánh một số vấn đề dư luận quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác báo chí tháng 10/2025. Ảnh: T.L



Các nội dung, chủ đề được cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền đậm nét, đó là: Hoạt động thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An của Tổng Bí thư Tô Lâm; Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Nghệ An; Bí thư Trung ương Đoàn trao quà, thăm hỏi người dân bị thiệt hại sau bão ở Nghệ An; các hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An.

Bên cạnh đó, các cơ quan thông tấn báo chí đã thông tin, cập nhật nội dung Kỳ họp thứ X – kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; thông tin, tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025. Các cơ quan báo chí cũng trực tiếp tác nghiệp, đưa tin, cập nhật kịp thời về diễn biến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L



Trên lĩnh vực kinh tế, các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, phản ánh những tín hiệu tích cực của lĩnh vực kinh tế; đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm; vấn đề ô nhiễm môi trường; vướng giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng tiến độ triển khai dự án.

Về lĩnh vực y tế, vụ việc truy sát trong Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khiến 7 người bị thương, gây hoang mang dư luận đã được các cơ quan báo chí đưa tin, phản ánh khách quan.

Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các cơ quan báo chí triển khai các nội dung nhiệm vụ năm học mới; những tấm gương vượt khó trong dạy và học; đề cập vấn đề lạm thu “tự nguyện” của hội phụ huynh.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã có nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh quảng bá các danh lam, thắng cảnh, tiềm năng du lịch, con người của vùng quê xứ Nghệ; vấn đề đặt ra trong công tác du lịch; công tác bảo tồn di sản, tôn vinh các giá trị văn hóa, góp phần hình thành sản phẩm văn hóa, du lịch.

Nhà báo Nguyễn Khánh Hoan - Báo Thanh niên trao đổi về nội dung chủ động cung cấp, định hướng thông tin cho báo chí. Ảnh: T.L



Ngoài ra, các cơ quan báo chí phản ánh tinh thần ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; giữ gìn an ninh, trật tự của các lực lượng chức năng; thực hiện đồng bộ các giải pháp về trật tự, an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Người thu nhập thấp khó tiếp cận được chính sách nhà ở xã hội; vụ việc hàng trăm giáo viên mầm non bị “lãng quên” xét thăng hạng viên chức… đã được các cơ quan báo chí thông tin, phản ánh.

Trong tháng 10/2025, các cơ quan báo chí đã ủng hộ, kêu gọi ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của các cơ quan báo chí, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2025.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh định hướng công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình điển hình “Dân vận khéo”, điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Quan tâm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026 - 2030); kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An những tháng cuối năm và cả năm 2025.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí chú trọng đến tuyên truyền khắc phục khó khăn để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả, chủ động tuyên truyền định hướng sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố,...