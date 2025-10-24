Xã hội Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đoạt giải Nhì Giải thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2024 Ngày 24/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao "Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2024". Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An vinh dự đoạt giải Nhì với chuyên đề 5 kỳ “Đưa công nghệ sinh học vào ứng phó biến đổi khí hậu: Yêu cầu bức thiết”.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: T.P

Tham dự Lễ trao giải có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; các thành viên của Ban Tổ chức, Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo Giải thưởng; cùng đông đảo lãnh đạo và phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương...

Lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2024 là sự ghi nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc vinh danh những tác giả viết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã nỗ lực, tìm tòi, phát hiện, phản ánh các kết quả của ngành khoa học và công nghệ nói chung đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước nói riêng.

Các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương trao giải Nhất cho các tác giả đạt giải. Ảnh: T.P

Giải thưởng không chỉ là dịp để tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, mà còn là cơ hội để cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định những giá trị to lớn của báo chí trong sự nghiệp phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành trụ cột chiến lược cho một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Được tổ chức từ năm 2012 đến nay, giải thưởng đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương với hơn 8.000 tác phẩm, nhóm tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí. Ban Tổ chức đã lựa chọn được 271 tác phẩm/nhóm tác phẩm xuất sắc của các tác giả/nhóm tác giả để trao giải thưởng.

Đại diện nhóm tác giả của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An nhận giải Nhì với chuyên đề “Đưa công nghệ sinh học vào ứng phó biến đổi khí hậu: Yêu cầu bức thiết”. Ảnh: T.P

Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ hơn 10 năm qua đã khẳng định được vai trò, vị thế của một giải thưởng có uy tín và ngày càng lan toả, là sân chơi trí tuệ của các phóng viên, biên tập viên quan tâm đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến nay, nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thành phố Huế, Bắc Ninh… cũng đã tổ chức các giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ, góp phần lan tỏa ngày càng rộng rãi hơn vai trò của truyền thông khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tiếp nối thành công từ các năm trước, giải thưởng báo chí khoa học và công nghệ năm 2024 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia của hầu hết các các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Năm 2024, Ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm/nhóm tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. Theo đánh giá của hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện về mọi mặt hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội. Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, chủ đề có tính thời sự, phản ánh kịp thời, đậm nét kết quả hoạt động của ngành khoa học và công nghệ…

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định: Thông qua các tác phẩm báo chí, xã hội có thể nhìn thấy một bức tranh toàn cảnh, sinh động về hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của đất nước với nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, cùng những thành tựu rõ nét mà KH&CN đã đạt được. Những kết quả ấy được minh chứng cụ thể qua sự phát triển mạnh mẽ của nhiều ngành, lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông, y tế, an ninh – quốc phòng…, trong đó đều có dấu ấn quan trọng của KH&CN.

Năm 2024, hàng nghìn tin, bài, phóng sự, tọa đàm… phản ánh hoạt động của lĩnh vực KH, CN&ĐMST đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Trung ương và địa phương, mang đến nhiều góc nhìn phong phú, đa chiều về khoa học, công nghệ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, bám sát chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, trong năm 2025 và những năm tiếp theo, ngành KH&CN sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa KH, CN&ĐMST trở thành động lực mới cho tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập quốc tế. Bộ KH&CN mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên – những người đang góp phần lan tỏa tri thức và khát vọng đổi mới trong lĩnh vực KH&CN trên cả nước.