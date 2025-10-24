Thời sự Đoàn khảo sát mô hình chuyển đổi số báo chí của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch làm việc với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An Chiều 24/10, đoàn khảo sát mô hình chuyển đổi số báo chí của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch có cuộc làm việc với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Đồng chí Đặng Thị Phương Thảo – Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn khảo sát. Cùng tham gia có các đồng chí đại diện Cục Báo chí; Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch; Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Minh Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An; các đồng chí trong Ban Biên tập và thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thuỳ Dương

Cuộc khảo sát tập trung vào các nội dung: Việc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kết quả triển khai 5 trụ cột của Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí; các vấn đề về nguồn lực phục vụ chuyển đổi số; cơ chế tài chính, mức độ tự chủ và kinh phí dành cho chuyển đổi số; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân khi thực hiện chuyển đổi số. Những thay đổi nổi bật về mô hình hoạt động, quy trình sản xuất sản phẩm mới kể từ khi thực hiện chuyển đổi số…

Đồng chí Đặng Thị Phương Thảo – Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thuỳ Dương

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Biên tập và thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cho biết, hiện nay đơn vị có 4 loại hình báo chí, gồm: phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử. Ngoài ra Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang quản lý 7 fanpage lớn; 5 kênh YouTube; 1 kênh Zalo; 2 kênh TikTok. Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về chuyển đổi số, trong đó trọng tâm là thực hiện Nghị Quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hằng năm, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đều ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; xây dựng cơ chế hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ.

Đồng chí Trần Minh Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thuỳ Dương

Về kết quả, Báo điện tử thường xuyên đứng thứ 2 toàn quốc trong hệ thống báo Đảng địa phương. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nội dung, quản lý hoạt động nhằm tối ưu hóa hoạt động của cơ quan báo chí. Công nghệ AI có mặt và tham gia vào quy trình sản xuất báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Nhiều chương trình do công nghệ AI thực hiện tất cả các quy trình đã tạo dấu ấn, thu hút người xem, người đọc trên hạ tầng số.

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thuỳ Dương

Về công tác đảm bảo an ninh thông tin, Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thường xuyên phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát nhằm bảo đảm an toàn hệ thống, không để xảy ra mất an toàn.

Đồng chí Đỗ Thị Tuấn Linh - Trưởng Phòng Phát thanh truyền hình, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thuỳ Dương

Từ năm 2023, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An được Bộ Thông tin và Truyền thông (nay Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch) công nhận là đơn vị xuất sắc về chuyển đổi số của cả nước...

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thuỳ Dương

Đồng chí Nguyễn Duy Tùng - cán bộ Phòng 7, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thuỳ Dương

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Thảo - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch ghi nhận tinh thần đổi mới, tiên phong của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Đồng chí cho rằng, qua khảo sát cho thấy Ban Biên tập đơn vị có nhận thức, quan điểm sâu sắc về chuyển đổi số, quy trình làm báo hiện đại. Đơn vị cũng có sự quan tâm đầu tư cho chuyển đổi số. Kết quả rất rõ, loại hình báo điện tử đứng thứ 2 top 10 báo địa phương cả nước.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thuỳ Dương

Báo cũng có một số mô hình cụ thể về chuyển đổi số, trong đó nổi bật là công nghệ AI đã tham gia vào tất cả quy trình sản xuất, xuất bản báo chí. Việc tích hợp đa phương tiện trên mỗi sản phẩm báo chí và chia sẻ trên các nền tảng số, hạ tầng số và hạ tầng xã hội đã tạo hiệu quả cho công tác thông tin, truyền thông.

Bên cạnh đó, mô hình hội tụ về công nghệ, tích hợp các loại hình báo chí cũng đã tạo hiệu quả trong công tác tổ chức, quản trị. Đây cũng là kênh thông tin quan trọng để đoàn nắm bắt và báo cáo với lãnh đạo Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch về kết quả chuyển đổi số báo chí tại Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.