Thứ Ba, 4/11/2025
Tiếng Việt
Pháp luật

Tăng ga qua chốt, 2 học sinh bị xử phạt 17 triệu đồng

Gia Hưng 04/11/2025 06:28

Trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại Km346+200, Quốc lộ 4A, xã Bảo Lạc, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện 2 học sinh điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe, các em N.C.A (SN 2008) chở H.N.G.B (SN 2010) không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Tăng ga qua chốt, hai học sinh bị xử phạt 17 triệu đồng -0
Hai học sinh bị triệu tập đến cơ quan Công an để làm rõ hành vi vi phạm.

Sau khi xác minh và mời làm việc, lực lượng chức năng xác định các lỗi vi phạm gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng mức xử phạt đối với các hành vi trên là 17 triệu đồng.

Phòng CSGT khuyến cáo, hành vi phóng xe bỏ qua hiệu lệnh, né tránh kiểm tra là vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân và người khác. Phụ huynh cần tăng cường quản lý, tuyệt đối không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển.

Theo cand.com.vn
https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tang-ga-qua-chot-hai-hoc-sinh-bi-xu-phat-17-trieu-dong-i786882/
Đọc tiếp

      Pháp luật
      Tăng ga qua chốt, 2 học sinh bị xử phạt 17 triệu đồng

