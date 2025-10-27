Pháp luật

Công an Nghệ An xử lý hơn 800 vi phạm nồng độ cồn sau 1 tuần ra quân

Sau hơn 1 tuần ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an các xã, phường trên toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt. Công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao ý thức người dân và phòng ngừa tai nạn giao thông.