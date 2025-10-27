Công an Nghệ An xử lý hơn 800 vi phạm nồng độ cồn sau 1 tuần ra quân

Bắt đầu từ 12h trưa 18/10, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn tỉnh. Ảnh: N.Đ Các tổ công tác được bố trí đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa CSGT tỉnh và Công an cơ sở, đảm bảo kiểm tra công khai, minh bạch, đúng quy định. Ảnh: Đ.C Quy trình kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân. Ảnh: N.Đ Nhiều trường hợp cho rằng "chỉ uống một, hai chén", "uống từ tối hôm trước"..., cho thấy thói quen chủ quan còn phổ biến. Ảnh: N.Đ Lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định. Ảnh: Đ.C Các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã và những điểm thường xảy ra tai nạn giao thông là địa bàn trọng điểm được tăng cường kiểm tra. Ảnh: N.Đ Hoạt động kiểm tra được duy trì đều đặn trong 2 khung giờ chính: buổi trưa 12h-14h30 và buổi tối 19h-22h - thời điểm thường phát sinh vi phạm. Ảnh: Đ.C Sau hơn 1 tuần triển khai (từ 18 - 27/10), lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 836 trường hợp vi phạm, trong đó, 25 ô tô, 800 mô tô, 11 xe khác, thu nộp ngân sách số tiền hơn 3,1 tỷ đồng, tước Giấy phép lái xe đối với 50 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, số trường hợp vi phạm có xu hướng giảm so với những ngày đầu ra quân, phản ánh hiệu quả tích cực từ công tác kiểm tra và tuyên truyền. Ảnh: Đ.C Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với mọi trường hợp vi phạm. Mục tiêu của đợt cao điểm không chỉ là xử phạt, mà còn hướng tới thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Ảnh: N.Đ
