Pháp luật

Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử phạt thế nào?

P.V 19/10/2025 14:37

Ông Nguyễn Quang Giáp (trú tại xã Nghi Lộc) hỏi: Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện khi gặp lực lượng Cảnh sát giao thông thì quay xe, bỏ chạy, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Vậy hành vi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định pháp luật?

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, tùy vào loại phương tiện mà người vi phạm đang điều khiển. Cụ thể như sau:

- Đối với người điều khiển ô tô, mức phạt là từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, đồng thời, bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.
(Căn cứ: điểm b khoản 11 và điểm c khoản 15 Điều 6).

- Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, mức phạt là từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng, kèm theo hình thức tước Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.
(Căn cứ: điểm đ khoản 9 và điểm c khoản 12 Điều 7).

- Đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng, mức phạt là từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
(Căn cứ: điểm b khoản 9 Điều 8).

- Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, xe thô sơ, mức phạt là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.
(Căn cứ: điểm c khoản 4 Điều 9).

photo-1-16959454675251784664203.jpeg
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vi phạm nồng độ cồn sẽ bị áp dụng thêm hình thức trừ điểm trên Giấy phép lái xe, cụ thể:

- Trường hợp có nồng độ cồn dưới 50 miligam/100 mililít máu hoặc dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở: Bị trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

- Trường hợp có nồng độ cồn từ 50 đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc từ 0,25 đến 0,4 miligam/1 lít khí thở: Bị trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.
(Căn cứ: điểm b, d khoản 16 Điều 6 và điểm b, d khoản 13 Điều 7).

Việc xử phạt hành vi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn là cần thiết nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn do rượu, bia gây ra và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

