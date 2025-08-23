Pháp luật Thai phụ lái xe bán tải mất lái lao xuống sông, may mắn thoát nạn Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 11h trưa 23/8, trên Quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, 1 phụ nữ mang thai điều khiển xe bán tải bất ngờ mất lái, lao xuống sông.

Hiện trường xe ô tô bán tải rơi xuống sông. Ảnh: PV

Theo người dân chứng kiến, chiếc xe bất ngờ chệch hướng và rơi xuống sông trong lúc lưu thông. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi xe an toàn.

Thai phụ được hỗ trợ đưa ra khỏi xe. Ảnh: CSCC

Rất may, thai phụ an toàn, sức khỏe ổn định. Lực lượng chức năng đã có mặt sau đó để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.