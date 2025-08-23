Thứ Bảy, 23/8/2025
Thai phụ lái xe bán tải mất lái lao xuống sông, may mắn thoát nạn

P.V 23/08/2025 14:03

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 11h trưa 23/8, trên Quốc lộ 48E, đoạn qua địa bàn xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, 1 phụ nữ mang thai điều khiển xe bán tải bất ngờ mất lái, lao xuống sông.

1.ảnh pv
Hiện trường xe ô tô bán tải rơi xuống sông. Ảnh: PV

Theo người dân chứng kiến, chiếc xe bất ngờ chệch hướng và rơi xuống sông trong lúc lưu thông. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi xe an toàn.

3.ảnh pv
Thai phụ được hỗ trợ đưa ra khỏi xe. Ảnh: CSCC

Rất may, thai phụ an toàn, sức khỏe ổn định. Lực lượng chức năng đã có mặt sau đó để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

      Thai phụ lái xe bán tải mất lái lao xuống sông, may mắn thoát nạn

