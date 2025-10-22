Thứ Tư, 22/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Visa có được chuyển đổi mục đích sử dụng không?

PL. 22/10/2025 12:52

Em rể tôi là người nước ngoài, hiện đang ở Việt Nam bằng visa du lịch nhưng nay muốn chuyển sang làm việc cho một công ty tại đây. Em tôi có thể chuyển đổi mục đích visa được không, hay phải xuất cảnh rồi xin lại visa mới?. Vấn đề quan tâm của ông Trần Thanh Hải (xã Nghi Lộc, Nghệ An).

Trả lời: Theo khoản 11 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của nước ngoài tại Việt Nam 2014, thị thực (thường gọi là visa) là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Visa có được chuyển đổi mục đích sử dụng không?

Tại khoản 4, khoản 5 Điều 7 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của nước ngoài tại Việt Nam 2014 được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019:

Điều 7. Hình thức và giá trị sử dụng của thị thực

[…]

4. Thị thực không được chuyển đổi mục đích, trừ các trường hợp sau đây:

a) Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;

c) Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

d) Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

5. Trường hợp chuyển đổi mục đích thị thực theo quy định tại khoản 4 Điều này thì được cấp thị thực mới có ký hiệu, thời hạn phù hợp với mục đích được chuyển đổi. Trình tự, thủ tục cấp thị thực mới thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Luật này.

Như vậy, thị thực (thường gọi là visa) có thể chuyển đổi mục đích khi thuộc các trường hợp sau:

- Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam;

- Có giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời hoặc bảo lãnh;

- Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật;

- Nhập cảnh bằng thị thực điện tử (E-visa) và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Khi chuyển đổi mục đích, người nước ngoài sẽ được cấp thị thực mới có ký hiệu và thời hạn phù hợp với mục đích mới, theo thủ tục quy định tại Điều 19 của Luật này.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Cài đặt phần mềm làm visa online, thanh niên mất gần 200 triệu đồng

Cài đặt phần mềm làm visa online, thanh niên mất gần 200 triệu đồng

Hoa hậu Thuỳ Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh

Hoa hậu Thuỳ Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh

Đọc tiếp

Cài đặt phần mềm làm visa online, thanh niên mất gần 200 triệu đồng

Cài đặt phần mềm làm visa online, thanh niên mất gần 200 triệu đồng

Hoa hậu Thuỳ Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh

Hoa hậu Thuỳ Tiên bị tạm hoãn xuất cảnh

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Visa có được chuyển đổi mục đích sử dụng không?

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO