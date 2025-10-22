Pháp luật Visa có được chuyển đổi mục đích sử dụng không? Em rể tôi là người nước ngoài, hiện đang ở Việt Nam bằng visa du lịch nhưng nay muốn chuyển sang làm việc cho một công ty tại đây. Em tôi có thể chuyển đổi mục đích visa được không, hay phải xuất cảnh rồi xin lại visa mới?. Vấn đề quan tâm của ông Trần Thanh Hải (xã Nghi Lộc, Nghệ An).

Trả lời: Theo khoản 11 Điều 3 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của nước ngoài tại Việt Nam 2014, thị thực (thường gọi là visa) là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Tại khoản 4, khoản 5 Điều 7 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của nước ngoài tại Việt Nam 2014 được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019:

Điều 7. Hình thức và giá trị sử dụng của thị thực

4. Thị thực không được chuyển đổi mục đích, trừ các trường hợp sau đây:

a) Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh;

c) Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;

d) Nhập cảnh bằng thị thực điện tử và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

5. Trường hợp chuyển đổi mục đích thị thực theo quy định tại khoản 4 Điều này thì được cấp thị thực mới có ký hiệu, thời hạn phù hợp với mục đích được chuyển đổi. Trình tự, thủ tục cấp thị thực mới thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Luật này.

Như vậy, thị thực (thường gọi là visa) có thể chuyển đổi mục đích khi thuộc các trường hợp sau:

- Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam;

- Có giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời hoặc bảo lãnh;

- Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật;

- Nhập cảnh bằng thị thực điện tử (E-visa) và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Khi chuyển đổi mục đích, người nước ngoài sẽ được cấp thị thực mới có ký hiệu và thời hạn phù hợp với mục đích mới, theo thủ tục quy định tại Điều 19 của Luật này.