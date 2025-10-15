Pháp luật Khi nào sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm bị phạt tù chung thân? "Tôi được biết hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm có thể bị xử lý rất nặng. Xin hỏi trong trường hợp nào người phạm tội có thể bị phạt tù chung thân?" Vấn đề quan tâm của bà Hoàng Thị Hà (xã Nghi Lộc, Nghệ An).

Trả lời: Căn cứ theo khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi điểm a khoản 43 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 có quy định như sau:

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.

...

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên;

c) Làm chết 02 người trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.

...

Như vậy, đối với hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm có thể bị phạt tù chung thân khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;

- Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên;

- Làm chết 02 người trở lên;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 122% trở lên.