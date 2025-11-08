Thứ Hai, 11/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Khởi tố giám đốc công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả, thu lời nghìn tỷ đồng

Minh Tuệ 11/08/2025 16:56

Từ năm 2018 đến nay, Lê Văn Hiếu, Đỗ Văn Cường cùng đồng phạm sản xuất, tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm thực phẩm chức năng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố khác liên quan Công ty cổ phần Dược phẩm Santex (Cụm công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội).

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, trong đó có Lê Văn Hiếu (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Santex) và Đỗ Văn Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thảo dược ROPTHAR Việt).

Công an cũng thu giữ số lượng hàng giả rất lớn, gồm gần 12 triệu viên thực phẩm chức năng các loại và gần 77.000 lít dung dịch dạng nước.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2018 tới khi bị triệt phá, Hiếu và Cường cùng đồng phạm sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Công an khám xét, thu giữ thực phẩm chức năng giả. (Công an tỉnh Phú Thọ).
Công an khám xét, thu giữ thực phẩm chức năng giả. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngoài ra, Công an tỉnh Phú Thọ cũng triệt phá vụ án làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty TNHH Dược phẩm FUSI.

Từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2025, Công ty TNHH Dược phẩm FUSI ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group. Kết quả giám định cho thấy 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng giá trị trên 875 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT xác định Công ty TNHH Dược phẩm FUSI ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều công ty với tổng giá trị 137 tỷ đồng.

Giữa tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số lượng trên 716.000 viên nén bao phim, 1.806 lít thực phẩm dạng lỏng, trên 31.700g dạng bột bị tạm giữ.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Hưng Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm FUSI về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Công an tỉnh Phú Thọ đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Theo vtcnews.vn
https://vtcnews.vn/khoi-to-giam-doc-cong-ty-san-xuat-thuc-pham-chuc-nang-gia-thu-loi-nghin-ty-dong-ar959153.html
Copy Link
https://vtcnews.vn/khoi-to-giam-doc-cong-ty-san-xuat-thuc-pham-chuc-nang-gia-thu-loi-nghin-ty-dong-ar959153.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Khởi tố giám đốc vì gây ô nhiễm môi trường

Khởi tố giám đốc vì gây ô nhiễm môi trường

Khởi tố nữ giám đốc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Khởi tố nữ giám đốc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Khởi tố giám đốc và thuộc cấp vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Khởi tố giám đốc và thuộc cấp vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Đọc tiếp

Khởi tố giám đốc vì gây ô nhiễm môi trường

Khởi tố giám đốc vì gây ô nhiễm môi trường

Khởi tố nữ giám đốc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Khởi tố nữ giám đốc sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả

Khởi tố giám đốc và thuộc cấp vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Khởi tố giám đốc và thuộc cấp vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Khởi tố giám đốc công ty sản xuất thực phẩm chức năng giả, thu lời nghìn tỷ đồng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO