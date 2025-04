Đề nghị xử phạt hơn 224 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất kẹo rau củ Kera

Theo ông Cao Văn Thành, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở kết quả kiểm tra và kiểm nghiệm mẫu an toàn thực phẩm tại Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã dự thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt Công ty cổ phần Asia Life (địa chỉ 18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về 4 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, các vi phạm gồm: Thực hiện không đầy đủ về theo dõi nhiệt độ, độ ẩm đối với nguyên liệu tại khu vực chứa đựng, kho bảo quản; cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc đối tượng bắt buộc thiết lập và áp dụng hệ thống phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) đã có thiết lập nhưng không áp dụng đầy đủ trong thực tế; sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố; buôn bán, lưu thông sản phẩm thực phẩm thêm chất phụ gia so với tiêu chuẩn đã công bố. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề xuất tổng số tiền xử phạt cho cả 4 hành vi vi phạm là 224.250.400 đồng. Riêng đối với hành vi vi phạm về buôn bán, lưu thông sản phẩm thực phẩm thêm chất phụ gia so với tiêu chuẩn đã công bố, quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng thống kê có 2.080 hộp, tổng giá trị vi phạm hơn 67 triệu đồng (2.080 hộp x 32.452 đồng/hộp). Hành vi này bị đề xuất mức phạt trên 168 triệu đồng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngày 7/3, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-SYT về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với Công ty cổ phần Asia Life. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm Thanh tra Sở Y tế và Phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty cổ phần Asia Life các nội dung như: Hồ sơ pháp lý; điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị của công ty; quy trình sản xuất thực phẩm; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hồ sơ công bố đối với bao bì chứa đựng thực phẩm... ; đồng thời, tiến hành lấy 1 mẫu thực phẩm bổ sung Super Greens Gummies (định lượng 96g/hộp) sản xuất tại công ty và gửi mẫu thực phẩm đến Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm theo quy định.

Sau khi nhận được tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt được Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C01) đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sản xuất, quảng bá kẹo Kera của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt trên nền tảng mạng xã hội.