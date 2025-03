Pháp luật Nghệ An xử phạt gần 3.000 trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi Mặc dù lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp triển khai để ngăn chặn tình trạng người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, thế nhưng, tình trạng vi phạm vẫn xảy ra dẫn tới không ít vụ tai nạn đáng tiếc.



Chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe máy

Theo thống kê từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy chiếm khoảng 70% tổng số vụ tai nạn mỗi năm. Trong đó, lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên chiếm một tỷ lệ đáng kể. Đặc biệt, tình trạng học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định ngày càng phổ biến, góp phần gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: P.V

Tại Nghệ An, trong năm qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 20.102 trường hợp vi phạm giao thông liên quan đến học sinh, trong đó, có đến 6.106 trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi theo quy định.

Đặc biệt, đã xảy ra không ít vụ tai nạn thương tâm liên quan đến thanh, thiếu niên, học sinh. Điển hình là vụ tai nạn nghiêm trọng vào khoảng 22h ngày 21/2 trên Quốc lộ 7A, đoạn qua khu vực bản Lăn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. 2 nam thiếu niên di chuyển từ huyện Tương Dương lên huyện Kỳ Sơn đã va chạm với xe máy chở 3 nữ sinh cấp 2 đang đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng, còn 2 nạn nhân tử vong.

Bên cạnh việc tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông, lực lượng chức năng còn tăng cường xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp giao xe mô tô, xe máy điện cho học sinh khi các em chưa đủ tuổi sử dụng. Theo đó, trong năm 2024, toàn tỉnh đã phát hiện 2.791 trường hợp vi phạm liên quan đến việc giao xe hoặc để xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng đã gửi 19.206 thông báo vi phạm đến các trường học để kịp thời có biện pháp xử lý và giáo dục học sinh.

Tổ CSGT địa bàn thành phố Vinh lập biên bản xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm. Ảnh: P.V

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm an toàn giao thông trong học sinh, theo đánh giá của cơ quan chức năng là do sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh về chấp hành pháp luật giao thông vẫn còn thiếu hiệu quả. Bên cạnh đó, một bộ phận phụ huynh và người giám hộ còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý con cái. Thống kê cho thấy, hơn 71% vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh xuất phát từ việc điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối, đây chính là hệ quả của việc giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Theo một giáo viên THPT ở TP. Vinh, mặc dù nhà trường nghiêm cấm học sinh sử dụng xe máy trên 50 cm3, đồng thời, thực hiện các biện pháp răn đe giáo dục, hạ hạnh kiểm…, nhưng vẫn có học sinh vi phạm. Một bộ phận phụ huynh thì tìm mọi lý do biện minh cho việc để con em mình điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi như khoảng cách từ nhà đến trường xa hoặc do học sinh ngủ dậy muộn...

Xử lý nghiêm chủ phương tiện

Thực tế hàng năm, Ban An toàn giao thông tỉnh đều chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và Ban An toàn giao thông các huyện, thành, thị tổ chức các chương trình như "Ngày hội thanh, thiếu nhi với văn hóa giao thông", "An toàn giao thông cho học sinh đến trường", "Học sinh, sinh viên xây dựng văn hóa giao thông an toàn",… nhằm nâng cao nhận thức và giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

Các chương trình này đặc biệt nhấn mạnh việc thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có Giấy phép lái xe. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm an toàn giao thông ở lứa tuổi này vẫn còn khá phổ biến.

Phòng CSGT Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật về ATGT cho học sinh. Ảnh: P.V

Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới”, của UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ ra rằng, mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền đến học sinh, sinh viên, nhưng ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận học sinh, sinh viên vẫn còn hạn chế.

Đồng thời, nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan trong việc giao phương tiện cho con em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi. Hơn nữa, việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục học sinh về việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông vẫn còn thiếu sự đồng bộ và hiệu quả.

Theo đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh: Để triển khai hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục. Các biện pháp bao gồm tổ chức ký cam kết thi đua chấp hành pháp luật giao thông cho cha mẹ học sinh, học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên, cùng với việc hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh. Ảnh: P.V

Về phía Công an tỉnh, sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ chuyên đề bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi này. Công an tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời, thông báo danh sách học sinh vi phạm cho ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục. Đối với các trường học có số lượng vi phạm cao, Sở GD&ĐT sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm người đứng đầu.

Ngoài ra, nghiên cứu phương án lắp đặt camera giám sát gần cổng trường để ghi nhận vi phạm giao thông của học sinh, làm căn cứ xử lý và bình xét thi đua cho lớp học, giáo viên và học sinh. Kiểm tra, xử lý các bãi xe trái phép gần trường theo quy định…

“ Hành vi "giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển" là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý cả về hành chính lẫn hình sự. Về xử phạt hành chính, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, mức phạt đối với cá nhân có thể lên tới 10 triệu đồng và đối với tổ chức là 20 triệu đồng.

Về trách nhiệm hình sự, Điều 264 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quy định nếu người giao xe biết rõ người nhận xe không có Giấy phép lái xe, đang trong tình trạng sử dụng rượu, bia hoặc chất kích thích, hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định, mà vẫn giao xe, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như gây chết người, thương tích nặng hoặc thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, thì người giao xe có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. TS.LS Nguyễn Trọng Hải - Giám đốc Công ty Luật Trọng Hải và cộng sự

Như vậy, có thể thấy, ngoài việc tăng cường kiểm tra và xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông, các cơ quan chức năng cần tích cực phối hợp với các nhà trường nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho học sinh về việc chấp hành các quy định của Luật Giao thông.

Đối với những trường hợp vi phạm giao xe dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cần thiết phải truy cứu trách nhiệm và xử lý nghiêm cá nhân giao phương tiện để tạo sự răn đe. Đồng thời, các bậc phụ huynh cũng cần tăng cường quản lý con em mình, tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, để bảo vệ sự an toàn và tránh việc tạo ra rủi ro pháp lý cho cả gia đình.