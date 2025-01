Pháp luật Khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn Do có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook nên cả hai thách thức đánh nhau khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Hoàng Giang (SN 2005), Bùi Hoàng Kha (SN 2007), Mai Phước Sang (SN 2006), Thái Văn Yên (SN 2006), Nguyễn Văn Vĩ (SN 2006), Đỗ Chí Hiền (SN 2008, cùng trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Nguyễn Phong Phú (SN 2005, trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Do có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook giữa Giang với Nguyễn Trần Lâm (SN 2007, trú xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) nên cả hai lên mạng xã hội thách thức đánh nhau. Chiều 2/11/2024, Giang rủ Sang, Yên, Vĩ, Hiền, Kha, Phú và 2 thiếu niên mang theo nhiều hung khí điều khiển xe máy đến chợ Thoại Giang thuộc ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn tìm Lâm.

Tang vật thu giữ.

Đến nơi không gặp Lâm, nên nhóm Giang dùng hung khí chặt phá dù che và trái cây của mẹ Lâm khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy, gây mất an ninh trật tự rồi cả nhóm lên xe bỏ đi. Sau đó, vụ việc được báo cơ quan Công an.