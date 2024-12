Pháp luật Bắt nhóm đối tượng manh động dùng hung khí cướp tài sản người đi đường Hành vi của nhóm đối tượng cực kỳ nguy hiểm, khi bọn chúng dồn đuổi, ép xe mô tô của các bị hại, nếu thấy không dừng sẽ dùng hung khí ném vào bánh xe mô tô để bị hại ngã đổ, không di chuyển được. Sau đó, cả nhóm xông đến, dùng hung khí đe dọa, đánh gây thương tích rồi cướp tài sản.

Ngày 25/12, Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố, tạm giam 5 bị can gồm: Đỗ Thành Đạt (SN 2006), ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và 4 đối tượng ở tỉnh Vĩnh Phúc là Trần Hữu Quân (SN 2008), Đặng Ngọc Hân (SN 2008), cùng trú tại huyện Lập Thạch; Nguyễn Minh Đức (SN 2009), Hà Quang Trường (SN 2008), cùng trú tại huyện Sông Lô về hành vi “Cướp tài sản”.

Đối tượng cầm đầu Đỗ Thành Đạt (ngoài cùng bên phải) và các đối tượng tham gia cướp tài sản.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 1h50’ ngày 11/12, anh S.V.H điều khiển xe mô tô Honda Wave, BKS 90B2 - 400… chở anh V.V.H, cùng quê huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đi ở đường thuộc địa bàn thị trấn Bá Hiến (Bình Xuyên) thì bị 4 đối tượng đeo khẩu trang, đi trên 1 xe mô tô che BKS, cầm theo một số hung khí áp sát đe dọa và cướp xe mô tô Honda Wave của anh H, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS. Tổng trị giá tài sản khoảng 12 triệu đồng.

Tiếp đó, khoảng 3h40’ ngày 13/12, anh P.T.S, quê ở TP Bắc Ninh điều khiển xe mô tô BKS 29AC - 056.,, chở anh K.V.A.Q, trú tại TP Hà Nội đang đi trên đường tại thị trấn Bá Hiến (Bình Xuyên) thì bị 4 đối tượng đi trên 1 xe mô tô dồn đuổi đánh và cướp luôn xe mô tô của anh Q và 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu bạc, 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11; cướp của anh S 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S9. Tổng trị giá thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của các nạn nhân, Công an huyện Bình Xuyên xác định đây là 2 vụ án có tính chất rất nghiêm trọng. Căn cứ kết quả điều tra theo dấu vết nóng, nhận định nhiều khả năng cả hai vụ là do 1 nhóm đối tượng gây nên, Công an huyện Bình Xuyên đã huy động tối đa lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung xác minh, điều tra. Công an huyện đã thành lập 2 tổ công tác tổ chức tuần tra, mật phục từ 00h đến 5h hàng ngày trên các tuyến đường trọng điểm.

Đến 00h30 ngày 14/12, tổ công tác 141 và tổ mật phục của Công an huyện tuần tra trên tuyến 310B thuộc địa bàn thị trấn Bá Hiến thì phát hiện 1 xe mô tô không gắn BKS, chở 3 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đeo ba lô có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã áp sát, giữ được đối tượng Đặng Ngọc Hân, cùng một số hung khí gồm dao, gậy.

Tại cơ quan Công an, Hân khai nhận cùng với 4 đối tượng khác đã thực hiện 2 vụ cướp tài sản nêu trên. Các đối tượng đang đi tìm bị hại khác để cướp tài sản…

Ngay lập tức, Công an huyện Bình Xuyên huy động lực lượng truy bắt 4 đối tượng còn lại, gồm: Đỗ Thành Đạt, Trần Hữu Quân, Nguyễn Minh Đức, Hà Quang Trường. Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật liên quan các vụ án gồm 2 điện thoại di động, 2 xe mô tô và một số hung khí gây án.

Điều tra mở rộng vụ án, bước đầu, cơ quan Công an xác định các đối tượng trên còn liên quan đến một vụ cướp tài sản xảy ra ngày 11/12, tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Được biết, các đối tượng này quen nhau qua mạng xã hội, lập nhóm rủ nhau đi cướp tài sản. Ngoài ra, theo Công an huyện Bình Xuyên, Đỗ Thành Đạt là chủ mưu cầm đầu, đối tượng này hiện là bị cáo trong vụ án hình sự “Cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 19/6/2023, tại Khu công nghiệp huyện Bá Thiện (Bình Xuyên) do TAND huyện Bình Xuyên thụ lý.