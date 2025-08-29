Thứ Sáu, 29/8/2025
Quy định mức phạt vi phạm bảo vệ môi trường khi điều khiển xe ô tô

29/08/2025

Anh Nguyễn Văn Thân ở xã Nghi Lộc hỏi: Theo quy định hiện nay, hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường khi điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự ô tô nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo từng mức độ cụ thể.

Cụ thể, người điều khiển xe sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu điều khiển phương tiện không đáp ứng yêu cầu về vệ sinh khi lưu thông trong khu vực đô thị.

2(2).jpg
Ảnh minh họa

Trường hợp chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui, bạt che đậy hoặc có nhưng vẫn để rơi vãi; làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông; hoặc lôi kéo bùn, đất, cát, nguyên liệu, vật liệu hay chất phế thải ra đường bộ gây mất an toàn, sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.

Người điều khiển xe đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu hoặc chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị sẽ bị phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Đối với hành vi tương tự nhưng xảy ra tại khu vực đường phố, mức phạt cao hơn, từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện các hành vi vi phạm tại khoản 3 và khoản 4 của Điều 17 còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định về quản lý điểm của giấy phép lái xe.

Như vậy, người tham gia giao thông cần đặc biệt lưu ý đến các quy định về bảo vệ môi trường khi điều khiển phương tiện, nhằm tránh bị xử phạt và góp phần giữ gìn cảnh quan, môi trường giao thông an toàn và sạch đẹp.

      Quy định mức phạt vi phạm bảo vệ môi trường khi điều khiển xe ô tô

