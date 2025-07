Pháp luật Bắt giữ đối tượng nghiện game liều lĩnh trộm cắp xe mô tô ngay trước cổng bệnh viện Lợi dụng sơ hở của người nhà bệnh nhân đi thăm bệnh, Nguyễn Quốc Tuấn đã liều lĩnh thực hiện hành vi trộm cắp một chiếc xe mô tô ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc.

Ngày 29/7/2025, Công an xã Đông Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa nhanh chóng bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe mô tô sau chưa đầy 12 giờ gây án.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Quốc Tuấn (SN 2005), trú xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An. Theo đó lúc 10h30’ ngày 27/7/2025, Nguyễn Quốc Tuấn đã lấy trộm 1 chiếc xe mô tô trị giá khoảng 40 triệu đồng tại khu vực cổng số 2 Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc.

Công an xã Đông Lộc tạm giữ đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn cùng tang vật vụ. Ảnh: Văn Hậu

Nguyễn Quốc Tuấn đã liều lĩnh thực hiện hành vi trộm cắp xe ngay thời điểm buổi sáng ngay tại nơi đông người gây bức xúc cho bị hại và quần chúng nhân dân. Đến 19h cùng ngày, Nguyễn Quốc Tuấn đã bị Công an xã Đông Lộc bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản đồng thời thu hồi tang vật là chiếc xe mô tô để trao trả cho bị hại.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình. Do không có nghề nghiệp ổn định và nghiện các trò chơi điện tử, Nguyễn Quốc Tuấn đã lấy trộm chiếc xe mô tô nói trên để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện, Công an xã Đông Lộc đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.