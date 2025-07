Pháp luật

Triệt phá nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp xe máy dọc đường liên tỉnh

Công an phường Tân Mai (tỉnh Nghệ An) vừa bắt giữ 05 đối tượng có độ tuổi 14 - 16 tuổi về hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và thành phố Hà Nội.