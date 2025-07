Pháp luật Từ một đơn trình báo, bắt nhanh đối tượng trộm cắp 4 điện thoại của khách du lịch Chỉ trong thời gian ngắn, Công an phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ đối tượng gây ra 04 vụ trộm điện thoại của du khách trên địa bàn, thu hồi và kịp thời trao trả tài sản cho các bị hại.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 16/7/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực bãi biển Cửa Lò - nơi tập trung đông khách du lịch, tổ công tác Công an phường Cửa Lò phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi trộm tài sản.

Cùng thời điểm này, Công an phường tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.T. (SN 2004), trú tại xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về việc bị mất trộm một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12, để trong cốp xe máy trong lúc tắm biển.

Tang vật vụ án. Ảnh: Cao Loan

Từ thông tin trình báo và dấu hiệu nghi vấn tại hiện trường, Công an phường nhanh chóng xác minh, điều tra vụ việc. Qua rà soát và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Cửa Lò xác định đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1995), trú tại xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi trộm tài sản.

Sáng 17/7/2025, Công an phường Cửa Lò triển khai lực lượng bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu về hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 04 điện thoại di động các loại: iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14…, với tổng giá trị khoảng 65 triệu đồng.

Bước đầu, Hiếu khai nhận lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của du khách, đã thực hiện 04 vụ trộm cắp điện thoại di động tại khu vực bãi biển Cửa Lò, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thủy

Hiện, Công an phường Cửa Lò đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an phường Cửa Lò đề nghị người dân và du khách khi đến tham quan, tắm biển trên địa bàn cần nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân, không để tài sản có giá trị trong cốp xe hay nơi công cộng mà không có người trông coi. Trong trường hợp phát hiện các đối tượng nghi vấn hoặc bị mất tài sản, cần nhanh chóng trình báo cho lực lượng Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.