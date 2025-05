Pháp luật Bóc gỡ liên minh trộm cắp và tiêu thụ điện thoại gian liên tỉnh Quen biết nhau trong một lần ngồi quán nước, Đinh Quốc Huy và Nguyễn Văn Hùng trao đổi số điện thoại. Sau đó, Nguyễn Văn Hùng gợi ý với Huy “khi nào có điện thoại thì bán lại cho Hùng”. Từ đây, hình thành liên minh giữa đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản gian chuyên nghiệp, liên tỉnh.

Hơn 300 chiếc điện thoại tang vật được thu giữ

Đó là số điện thoại tang vật “khủng” mà Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ, phục vụ điều tra đường dây trộm cắp, móc túi người dân và tiêu thụ tài sản trộm cắp được trong đợt ra quân triển khai phương án đảm bảo ANTT lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái Xá lợi Phật và Đại lễ Phật đản 2025 tại Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam từ 17/5 - 20/5 vừa qua. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ 2 xe ôtô gồm: 1 xe Ford Everest và 1 xe Hyundai Santafe được các đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án cùng nhiều tài sản có giá trị.

2 đối tượng tiêu thụ tài sản gian Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Duy Phương.

Trước đó, ngày 18/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ nhóm 4 đối tượng chuyên dàn cảnh chen lấn, xô đẩy để trộm cắp, móc túi người dân, du khách trong quá trình người dân về chiêm bái Xá lợi Phật và dự Đại lễ Phật đản 2025 tại chùa Tam Chúc.

Mở rộng điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về 2 hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Đinh Quốc Huy (SN 1982) trú tại thôn 4, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Thị Hương (SN 1976) trú tại TDP Vị Lương, phường Nam Phong, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định; Trần Thị Kim Oanh (SN 1973) trú tại phường Mỹ Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định; Nguyễn Thị Bé (SN 1968), trú tại 209B B2B Trại Găng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Sần Thiệu Xuân (SN 1960), trú tại số nhà 30, ngõ 68 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội; Nguyễn Văn Hùng (SN 1985), trú tại tổ 11, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và Nguyễn Duy Phương (SN 2002), trú tại thôn 9, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đây là ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản gian chuyên nghiệp. Các đối tượng đa số đều có nhiều tiền án như: Nguyễn Thị Hương có tới 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù tháng 9/2024; Trần Thị Kim Oanh có 3 tiền án, Nguyễn Thị Bé cũng có 2 tiền án…

Thượng tá Lê Đức Tùng, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đến nay, Cơ quan điều tra đã làm rõ, các đối tượng trong ổ nhóm có sự bàn bạc, phân chia nhiệm vụ và cấu kết với nhau rất chặt chẽ từ khâu trộm cắp đến cất giấu rồi tẩu tán, tiêu thụ tài sản trộm cắp. Trong quá trình đấu tranh, các đối tượng khai báo quanh co, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên trì đấu tranh với các đối tượng, các cán bộ điều tra Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam đã làm rõ được vai trò của từng đối tượng, chứng minh được thủ đoạn tinh vị, tính chất chuyên nghiệp của đường dây tội phạm này.

Trong đó, các đối tượng có sự thống nhất, bàn bạc phân chia nhiệm vụ rất cụ thể. Bọn chúng đã bàn bạc, thống nhất giao nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Bé, Sần Thiệu Xuân chen vào đám đông, tiếp cận người dân đi chùa, dàn cảnh xô đẩy, chen lấn sau đó lợi dụng sơ hở để móc túi, trộm cắp điện thoại, tài sản, rồi chuyền tay cho đối tượng Trần Thị Kim Oanh đi theo sau. Oanh tuồn tiếp cho Đinh Quốc Huy ngồi ở vị trí cố định trong khu vực chùa Tam Chúc để cất giấu số điện thoại, tài sản trộm cắp được. Sau đó, Huy gom toàn bộ số điện thoại trộm cắp được để bán lại cho nhóm tiêu thụ Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Duy Phương, đậu xe ôtô ở gần khu vực chùa Tam Chúc để mang về Thái Nguyên tiêu thụ.

Đặt hàng mua điện thoại gian

Điểm đột phá của chuyên án là ngoài tóm gọn các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp điện thoại, móc túi chuyên nghiệp, chuyên lợi dụng lễ hội, các sự kiện tập trung đông người để hoạt động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã đấu tranh, làm rõ sự cấu kết chặt chẽ giữa ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp này với nhóm đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp. Bọn chúng có sự liên hệ, thỏa thuận “đặt hàng” mua đồ gian ngay từ đầu.

Trong dịp tổ chức lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái Xá lợi Phật và Đại lễ Phật đản 2025 tại Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam vừa qua, trước khi bị bắt giữ, hai đối tượng tiêu thụ Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Duy Phương, mỗi ngày tự đánh một ôtô khác nhau đi từ Thái Nguyên xuống Hà Nam, đỗ xe ở khu vực gần chùa Tam Chúc để đợi Huy mang điện thoại của nhóm trộm cắp “chôm” được của người dân và du khách tham quan chùa Tam Chúc để bán lại cho nhóm Hùng đưa về Thái Nguyên tiêu thụ. Mà đầu mối là mối liên hệ giữa đối tượng Đinh Quốc Huy và Nguyễn Văn Hùng.

Đối tượng Đinh Quốc Huy khai quen biết Nguyễn Văn Hùng trong một lần ngồi quán nước. Huy và Hùng trao đổi số điện thoại cho nhau, Hùng còn gợi ý, đặt vấn đề với Huy “khi nào có điện thoại thì bán lại cho Hùng”.

Sau khi mua gom được điện thoại gian từ nhóm trộm do Huy bàn giao, Hùng và Phương sẽ tắt máy, tháo sim, rồi tìm cách liên hệ với bị hại ra giá yêu cầu chuộc lại điện thoại, nếu bị hại không chuộc, các đối tượng sẽ dùng phần mềm bẻ khóa, chạy lại dữ liệu thành máy trắng để bán ra thị trường; nếu không bẻ khóa được các đối tượng sẽ “rã máy”, bóc gỡ lấy các linh kiện để thay thế cho khách hàng có nhu cầu sửa chữa, nâng cấp điện thoại.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng và Phương tại Thái Nguyên, cơ quan Công an thu giữ tổng cộng 319 chiếc điện thoại các loại. Số điện thoại tang vật trên các đối tượng khai trộm cắp ở các lễ hội, các sân vận động diễn ra các trận bóng đá ở các tỉnh, thành phía Bắc. Riêng trong hai ngày 17 và 18/5, nhóm tượng đã trộm cắp 51 chiếc điện thoại di động các loại, tiền và tài sản giá trị khác của người dân, các phật tử về chiêm bái Xá lợi Phật tại khu du lịch chùa Tam Chúc. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục đấu tranh mở rộng, bóc gỡ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.