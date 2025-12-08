Pháp luật Chăn thả gia súc trên đường sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật? Hành vi chăn thả gia súc trên đường bộ sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành? Người chăn thả gia súc có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự trong những trường hợp nào?. Câu hỏi của anh N.Q.G ở xã Nghi Lộc.

Trả lời:

Theo Điều 32, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định rõ: người điều khiển, dẫn dắt vật nuôi hoặc điều khiển xe do vật nuôi kéo phải cho vật nuôi đi sát mép đường bên phải; chỉ được cho vật nuôi qua đường khi đã quan sát kỹ và bảo đảm an toàn; tuyệt đối không được gây cản trở giao thông, không được dẫn dắt vật nuôi vào làn xe cơ giới và không được thả rông trên đường bộ.

Trường hợp người chăn dắt vật nuôi vi phạm các quy tắc an toàn giao thông sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 11, Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Cụ thể, các hành vi như không nhường đường, không chấp hành hiệu lệnh giao thông, không dọn chất thải vật nuôi, để vật nuôi đi vào phần đường xe cơ giới, hoặc để gia súc kéo xe không có người điều khiển có thể bị phạt từ 150.000 đồng đến 600.000 đồng. Đặc biệt, nếu dẫn dắt vật nuôi hoặc xe kéo bởi vật nuôi đi vào đường cao tốc, mức phạt có thể lên tới 2.000.000 đồng.

Trâu thản nhiên đi giữa lòng đường ở xã Yên Thành, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh tư liệu: Văn Trường

Không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, hành vi để gia súc đi trên đường gây tai nạn còn có thể phát sinh trách nhiệm dân sự theo Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, chủ sở hữu hoặc người sử dụng vật nuôi có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại do vật nuôi gây ra cho người khác, trừ khi có thỏa thuận khác. Trường hợp người khác có lỗi làm phát sinh thiệt hại thì phải liên đới bồi thường; nếu vật nuôi bị sử dụng trái phép thì người sử dụng trái phép cũng có trách nhiệm bồi thường, và chủ vật nuôi có thể phải liên đới nếu có lỗi trong việc quản lý.

Đặc biệt, nếu việc thả rông hoặc dẫn dắt vật nuôi gây tai nạn giao thông làm chết người, chủ vật nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 về tội vô ý làm chết người. Mức hình phạt đối với tội danh này có thể là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm; nếu làm chết từ hai người trở lên, mức án có thể lên đến 10 năm tù giam.