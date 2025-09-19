Pháp luật Núp bóng tư vấn du học, lập đường dây lừa đảo hơn 10 tỷ đồng đưa người xuất cảnh trái phép Dù không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm hoặc đưa người đi nước ngoài, nhưng Nguyễn Thị Oanh đã chỉ đạo cấp dưới, cộng tác viên nhận hồ sơ và hơn 10 tỷ đồng để đưa nhiều lao động đi các nước Hàn Quốc, Malaysia, Úc trái phép.

Ngày 18/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo về các tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Làm giả con dấu, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Oanh (SN 1985), Bùi Thị Ánh Tuyết (SN 1984), Lê Thị Hường (SN 1992), Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994), Võ Thị Hương (SN 1995), Nguyễn Quang Tuyến (SN 1988), Nguyễn Công Anh (SN 1978), Bùi Xuân Thành (SN 1996), Trần Thị Tuyết (SN 1986) cùng trú tỉnh Nghệ An.

Bị cáo Jeong Woo Hyun (SN 1974, quốc tịch Hàn Quốc), Bùi Văn Mạnh (SN 1980, trú Ninh Bình), Bùi Thị Thiêm (SN 1990, trú Hải Dương), Phạm Văn Dân (SN 1988, trú Quảng Bình).

Bị cáo Nguyễn Thị Oanh (đứng ở giữa, hàng trên cùng) và các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Theo hồ sơ vụ án, Công ty cổ phần Hợp tác quốc tế AHD được Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm hoặc dịch vụ đưa người đi nước ngoài.

Tuy vậy, Nguyễn Thị Oanh và Bùi Văn Mạnh đã dùng danh nghĩa Công ty AHD để hợp tác, móc nối với nhiều cá nhân trên cả nước và Jeong Woo Hyun để tổ chức đưa người Việt Nam đi nước ngoài bằng các hình thức du lịch, thương mại, du học… sau đó trốn ở lại lao động trái phép.

Sau khi thống nhất hình thức đưa người đi nước ngoài, các đối tượng thông báo cho Tuyết, Hường, Ngọc, Dân, Hương, Tài quảng cáo, giới thiệu các hình thức tổ chức đưa người đi lao động ở Hàn Quốc, Malaysia, Úc.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023 các đối tượng đã nhiều lần tổ chức cho 25 lao động trốn đi Hàn Quốc, Malaysia, Úc lao động trái phép.

Cụ thể, Oanh, Mạnh, Tuyết đã nhận hồ sơ và gần 1,4 tỷ đồng của 4 lao động, sau đó chuyển cho Jeong Woo Hyun và Thiêm gần 800 triệu đồng để tổ chức cho họ sang Hàn Quốc theo diện du lịch rồi trốn ở lại lao động trái phép. Tuy nhiên, do không nhập cảnh vào Hàn Quốc được nên các lao động phải quay về Việt Nam.

Bên cạnh đó, Oanh và Mạnh còn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ làm thủ tục cho 20 lao động với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng, 25.500 USD và 4.000 AUD để tổ chức đi sang Úc bằng hình thức đi sang Malaysia - Srilanka học tiếng Anh để làm thủ tục xuất cảnh sang Úc nhưng bất thành.

Cơ quan điều tra còn làm rõ, để tổ chức cho 20 người sang nước Úc, cặp đôi Oanh và Mạnh đã chỉ đạo cấp dưới hướng dẫn các lao động liên hệ với đối tượng trong đường dây đặt làm giấy tờ giả để nạp cho công ty, làm hồ sơ xuất cảnh.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Là bị cáo đầu vụ, Nguyễn Thị Oanh khai đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép.

Các bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai trái và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Oanh 8 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt chung là 11 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Mạnh 6 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; tổng hợp hình phạt chung là 9 năm tù.

Bị cáo Bùi Thị Ánh Tuyết lĩnh án 5 năm tù tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; tổng hình phạt chung là 8 năm tù.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Ngọc và Võ Thị Hương mỗi bị cáo lĩnh 30 tháng tù; bị cáo Lê Thị Hường lĩnh án 27 tháng tù cho hai tội danh.

Với tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, tòa tuyên phạt bị cáo Jeong Woo Hyun 18 tháng tù, Phạm Văn Dân 18 tháng tù cho hưởng án treo, Bùi Thị Thiêm 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Với tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tòa tuyên phạt Nguyễn Quang Tuyến 30 tháng tù, Nguyễn Công Anh 30 tháng tù, Bùi Xuân Thành 24 tháng tù, Trần Thị Tuyết 18 tháng tù cho hưởng án treo.