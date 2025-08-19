Pháp luật Nữ 'giám đốc rởm' lừa tiền đưa người đi xuất khẩu lao động, du lịch giá rẻ, tỷ lệ thành công cao Để giải quyết các khoản nợ cá nhân và có tiền làm đẹp, Trần Thị Hằng Nga đã dùng thủ đoạn tinh vi, gian dối để lừa đảo nhiều người. Sau khi thành lập công ty, với chức danh giám đốc, Nga dễ dàng lấy lòng tin về việc đưa người đi xuất khẩu lao động, du lịch với giá rẻ, tỷ lệ thành công cao. Bằng thủ đoạn trên, nữ giám đốc rởm đã chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.

Chiêu bài “giá rẻ, tỷ lệ thành công cao”

Trần Thị Hằng Nga (41 tuổi), trú xã Diễn Châu (xã Diễn Ngọc cũ), Nghệ An có trình độ học vấn hết cấp 3. Từ năm 2021 do làm ăn thua lỗ, áp lực nợ nần Nga nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hứa hẹn đưa người đi xuất khẩu lao động tại các nước trên thế giới.

Để hợp thức hóa việc lừa đảo, Trần Thị Hằng Nga thành lập công ty, có địa chỉ ở Hà Nội do mình làm giám đốc. Thực tế, đây chỉ là văn phòng cho thuê theo giờ, trong văn phòng chỉ có 1 bộ bàn ghế, không có máy tính, máy in, các loại hồ sơ và cũng không có nhân viên nào.

Bị cáo Trần Thị Hằng Nga. Ảnh: Trần Vũ

Dù công ty không có chức năng, nhiệm vụ đưa người đi làm việc, du lịch, du học ở nước ngoài nhưng đối tượng này vẫn đưa ra thông tin công ty đã đưa nhiều lao động ra nước ngoài thành công. Sau khi nhận hồ sơ từ bị hại, Nga gửi một số hồ sơ cùng một phần tiền cho 3 đối tượng khác để sắp xếp lịch lăn tay, phỏng vấn Đại sứ quán các nước và đặt vé máy bay.

Sau khi các lao động đã được lăn tay, phỏng vấn xin Visa, Nga tải hợp đồng lao động và hình ảnh Visa trên mạng, rồi nhờ người chỉnh sửa thông tin sao cho trùng khớp với danh tính người lao động. Bên cạnh đó, Nga còn làm giả thông tin trên vé máy bay khiến các bị hại tin tưởng và tiếp tục nạp tiền. Nhưng sau khi nhận tiền, Nga không làm bất cứ thủ tục nào mà dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Lâm cảnh nợ nần vì giấc mơ xuất ngoại

Trong các nạn nhân bị Trần Thị Hằng Nga lừa đảo có anh Nguyễn Như G. (Nghệ An). Vào năm 2022, anh G. có nhu cầu đi du lịch Hàn Quốc nên đã nộp hồ sơ cho một công ty. Sau đó, anh này được thông báo hồ sơ đã chuyển cho Nga để xử lý. Nga liên hệ với G. yêu cầu cung cấp bản chụp Căn cước công dân và sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất. Đến cuối năm 2022, Đại sứ quán Hàn Quốc gửi tin nhắn thông báo hồ sơ của anh này bị từ chối và không được cấp Visa.

Đầu tháng 9/2023, anh G. tiếp tục liên hệ với Nga để làm thủ tục đi Hàn Quốc. Để nạn nhân tin tưởng, Nga đưa ra thông tin rằng thời điểm này hồ sơ du lịch Hàn Quốc đang dễ duyệt, đồng thời yêu cầu anh này nộp một số giấy tờ để xin Visa. Sau vài cuộc trao đổi, Nga nhiều lần yêu cầu anh G. nạp tiền. Tin tưởng, nên anh G. đã nhiều lần chuyển khoản cho Nga 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến ngày bay sang nước ngoài như lịch hẹn thì Nga cắt liên lạc với anh G. Một thời gian sau, Nga trả lời rằng do trục trặc nên chưa thể bay, rồi tiếp tục hứa hẹn. Sau thời gian dài chờ đợi nhưng không được, anh G. quyết định hủy kế hoạch, yêu cầu Nga trả lại tiền. Tuy nhiên, sau nhiều lần nạn nhân đòi lại tiền, nữ giám đốc mới trả lại cho anh G. 1 triệu đồng.

Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Trần Thị Hằng Nga đã khôn khéo dẫn dắt các lao động sập bẫy. Nạn nhân lần này là anh Nguyễn Công T. (trú xã Quỳnh Lưu). Do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động Canada nên đầu tháng 5/2023, thông qua mối quan hệ xã hội, anh T. liên hệ với Nga nhờ lo thủ tục. Nga đưa ra chi phí gần 600 triệu đồng, cam kết sau hai tháng sẽ xuất cảnh, hợp đồng 2 năm, làm nông nghiệp.

Ngày 12/6/2023, Nga gửi ảnh Visa đã được chỉnh sửa qua Zalo anh T. và yêu cầu đóng 400 triệu đồng. Tin tưởng Visa đó là thật nên gia đình anh này đã chuyển tiền cho Nga. Sau đó, Nga tiếp tục gửi ảnh vé máy bay giả để yêu cầu anh T. gửi 46 triệu đồng.

Đến đầu tháng 7/2023, Nga viện lý do vé máy bay bị lỗi, hoãn bay để tiếp tục “moi” tiền của nạn nhân. Nga đưa ra lý do hồ sơ có vấn đề, cần làm lại và yêu cầu anh T. đưa thêm 350 triệu đồng để gửi tiết kiệm, chứng minh tài chính. Tin tưởng, anh T. đã chuyển cho Nga tổng cộng gần 800 triệu đồng. Tuy nhiên, sau thời gian chờ đợi mà không được, anh T. phát hiện mình bị lừa nên yêu cầu Nga trả lại hồ sơ và tiền thì nữ giám đốc này lẩn trốn.

Các bị hại đến tham dự tòa. Ảnh: Trần Vũ

Cơ quan điều tra xác định, Trần Thị Hằng Nga đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 14 bị hại, người liên quan để làm thủ tục cho 242 người đi xuất khẩu lao động, du học, du lịch đến các nước Hàn Quốc, Úc, Canada, New Zealand… với tổng số tiền hơn 19,5 tỷ đồng. Trong các bị hại, người bị lừa nhiều tiền nhất là gần 6 tỷ đồng.

Nhiều bị hại đến tham dự phiên xét xử Trần Thị Hằng Nga về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không khỏi đau buồn vì tin lời hứa hẹn của nữ giám đốc rởm. Họ cho hay đã phải vay mượn tiền bạc, vàng để nạp cho Nga với ước mơ xuất ngoại, cải thiện kinh tế gia đình. Thế nhưng, Nga đã nhẫn tâm lừa đảo họ khiến nhiều người lâm cảnh nợ nần.

Lừa đảo hàng chục tỷ để trả nợ, làm đẹp

Trước bục khai báo tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Về động cơ phạm tội, nữ bị cáo khai do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ nên đã nghĩ ra chiêu thức lừa đảo như cáo trạng truy tố. Sau thời gian lún sâu vào con đường lừa đảo, bị cáo đã không thể dừng lại cho đến khi bị bắt giữ.

Khi bị tòa xét hỏi về số tiền gần 20 tỷ mà bị cáo chiếm đoạt của các bị hại, Nga trình bày đã dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, bị cáo còn khai đã dùng một phần tiền trong số đó để thực hiện các liệu pháp làm đẹp trên cơ thể.

Lời khai của bị cáo khiến nhiều bị hại ngồi phía dưới không khỏi bức xúc. Bởi nhiều gia đình phải vay mượn khắp nơi để gửi tiền theo yêu cầu của bị cáo. Vậy mà Nga lại dùng những đồng tiền ấy để phục vụ nhu cầu của bản thân, tiêu xài và làm đẹp. Do đó, họ yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại tiền.

Tuy nhiên, bị cáo trình bày tại tòa hiện không có khả năng trả nợ. Sau khi bị cáo bị bắt, 4 đứa con nhỏ phải nhờ cậy người thân chăm sóc, cuộc sống khó khăn. Nhắc đến các con, bị cáo rơi nước mắt, gửi lời xin lỗi tới các bị hại và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Thị Hằng Nga lĩnh án 18 năm tù về tội lừa đảo. Ảnh: Trần Vũ

Sau quá trình xét xử, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về việc có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động và du lịch để bị hại chuyển tiền. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và đời sống của nhân dân nên cần xử phạt một mức án nghiêm minh để răn đe, giáo dục đối bị cáo.

Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Hằng Nga 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự, tòa yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.

Phiên tòa kết thúc với bản án dành cho bị cáo nhưng các bị hại ra về với nhiều nỗi lo. Bởi số tiền hàng trăm triệu thậm chí cả tỷ đồng mà họ đưa cho bị cáo không biết khi nào mới lấy lại được.