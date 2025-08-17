Pháp luật Bắt đối tượng đưa 16 người Nghệ An sang công ty lừa đảo dưới mác việc nhẹ lương cao Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại xã Cam Phục và Con Cuông sang các đặc khu tam giác vàng tại nước Lào để làm việc cho các công ty lừa đảo. Sau thời gian xác lập chuyên án, đối tượng Lý Văn Sang nhanh chóng bị Công an Nghệ An bắt giữ.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Lý Văn Sang (SN 1998), trú tại xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An về tội mua bán người. Đây là kết quả chuyên án đấu tranh với tội phạm “Mua bán người”, được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá.

Theo đó, Sang là đối tượng từng có thời gian làm việc cho một công ty tại khu vực tam giác vàng ở Lào. Đầu năm 2024 sau khi trở về Việt Nam, Lý Văn Sang nảy sinh ý định lừa bán người dân tại các xã khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An vào các đặc khu tam giác vàng tại Lào nhằm kiếm lời. Do đã từng có thời làm việc tại khu vực tam giác vàng nên Sang nhanh chóng cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới thiết lập đường dây lừa đảo công dân Việt Nam lừa bán sang các đặc khu.

Đối tượng Lý Văn Sang tại Cơ quan Công an. Ảnh: Văn Hậu

Để bị hại tin tưởng, Sang đã thông tin tới nạn nhân việc công ty bên nước Lào đang cần tuyển nhân viên với mức lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, đồng thời lo toàn bộ chi phí đi lại. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 3/2024 đến nay, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại các xã Cam Phục và Con Cuông sang các đặc khu tam giác vàng tại nước Lào. Các nạn nhân bị Sang bán phải làm việc 17 tiếng/ngày với nhiệm vụ giả danh các cơ quan nhà nước để lừa đảo công dân Việt Nam, nếu ngày nào không lừa được tiền thì bị hại sẽ bị đánh đập, chích điện và không cho nhận lương. Nhiều bị hại không chịu nổi áp lực công việc đã bỏ trốn về Việt Nam.

Hành vi của Sang thể hiện sự xem thường pháp luật, gây bức xúc dư luận và quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh. Biết mình sẽ sớm bị bắt giữ, Sang đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Cam Phục đồng chủ trì phối hợp với Công an xã Anh Sơn, Công an xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Lý Văn Sang khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi hiểm trở thuộc xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng. Tại Cơ quan Công an, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng. Phòng Cảnh sát hình sự thông báo những ai là bị hại của Lý Văn Sang, nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An để phối hợp giải quyết.