Pháp luật Ngày thứ 2 xét xử 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo từ Campuchia: Làm rõ thủ đoạn giả danh cơ quan Nhà nước, 'dắt mũi' nạn nhân từ xa Bước sang ngày thứ 2, phiên tòa sơ thẩm xét xử 37 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, trong phần xét hỏi giữa HĐXX với các bị cáo, nhiều thủ đoạn, mánh khóe của các đối tượng lừa đảo đã được phơi bày.

Tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp

Từ năm 2021 - 2023, thông qua mạng xã hội, sự giới thiệu của người quen, bạn bè, người thân về việc đi làm "việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia, các đối tượng đã sang làm việc cho các công ty lừa đảo tại Campuchia do người Đài Loan làm chủ và một công ty lừa đảo do đối tượng Lê Minh Dũng người Việt Nam (hiện đang bỏ trốn), làm chủ.

Các công ty lừa đảo này sử dụng chung một thủ đoạn khi xây dựng kịch bản chặt chẽ, tổ chức vận hành như một doanh nghiệp, phân công nhiệm vụ cho các đối tượng, giả danh cơ quan Nhà nước, gọi điện thao túng tâm lý bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên xét hỏi, chủ toạ phiên tòa đã lần lượt cho gọi các bị cáo lên trả lời. Các bị cáo lần lượt trả lời rành mạch cách thức vận hành, và việc phân công nhiệm vụ cho các đối tượng để dẫn dắt "con mồi", phần trăm hoa hồng được chia khi lừa đảo thành công...

Các bị cáo trong đường dây lừa đảo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. Ảnh: Tiến Đông

Theo đó, sau khi từ Việt Nam sang Campuchia thông qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), các đối tượng được A Thơ (người Đài Loan, chưa rõ lý lịch cụ thể), thuê vào làm việc với hứa hẹn trả lương cao. Công ty này thuê trụ sở tại các địa điểm thuộc thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia (gần cửa khẩu), thiết lập hệ thống máy móc và mạng internet để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Công ty có cơ cấu tổ chức thành các cấp nhân viên gồm: Chủ công ty (A Thơ); các đối tượng người Đài Loan là quản lý, kỹ thuật (gọi tắt là PC), kế toán; các đối tượng người Việt Nam là phiên dịch, nhân viên theo nhóm D1, D2, D3 (Dây gọi tắt là D). Khi bắt đầu vào làm việc tại công ty, nhân viên được công ty cung cấp điện thoại di động và danh sách người dân Việt Nam với các thông tin cá nhân cơ bản như: họ tên, ngày sinh, số điện thoại, căn cước công dân, địa chỉ. Sau khi học qua tài liệu lừa đảo, các đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo. Căn cứ vào khả năng của nhân viên sẽ được phân công vào các nhóm D1, D2, D3.

Trong đó, D1 là nhóm đông người nhất, chịu trách nhiệm gọi điện giả danh nhân viên các bộ, ngành, nhà mạng, điện lực… thông báo số điện thoại bị khóa, hợp đồng điện bị ngừng, hoặc thông tin cá nhân liên quan tội phạm. Sau khi nạn nhân bị mắc bẫy thì D1 sẽ hướng dẫn nạn nhân đến một không gian độc lập như phòng riêng, khách sạn... D1 sau đó sẽ chuyển cuộc gọi và tờ giấy ghi thông tin nạn nhân trực tiếp cho D2.

Bị cáo Đặng Văn Hải hoạt động phạm tội tại Công ty A Thơ với vai trò là D2, trả lời Hội đồng xét xử. Ảnh: Tiến Đông

Nhóm D2 là những người có kinh nghiệm và thời gian làm việc lừa đảo lâu hơn, được chủ công ty tin tưởng, đóng vai điều tra viên, trực ban, đội trưởng… khai thác sâu thông tin cá nhân, tài chính; tạo tâm lý hoang mang, sợ hãi. Tùy thuộc bị hại thuộc nhóm nào: Người già (sợ ảnh hưởng danh dự), người lao động (sợ bị bắt), doanh nghiệp (sợ bị đóng băng tài sản)… thì D2 có cách để nói chuyện với bị hại cho phù hợp. Nếu nạn nhân có khả năng tài chính, D2 sẽ “chuyển vụ án” cho cấp cao hơn.

Nhóm D3, là những người đã làm thời gian dài, là những D2 có kinh nghiệm. Thường có 2 đối tượng D3 phối hợp với nhau để thao túng tâm lý bị hại và thực hiện thao tác chiếm đoạt tài sản. Khi bị hại được kết nối với D3, chúng sẽ đóng vai kiểm sát viên, thanh tra tài chính… trực tiếp chiếm đoạt tiền bằng cách hướng dẫn nạn nhân cung cấp mật khẩu, mã OTP, hoặc tự chuyển tiền vào “tài khoản an toàn”.

Thao túng tâm lý và lừa tiền của nạn nhân

Các đối tượng lừa đảo thường tận dụng tâm lý sợ pháp luật, lo ảnh hưởng danh dự, hoặc sợ mất tài sản để điều khiển hành vi nạn nhân. Bên cạnh đó, trong tài liệu hướng dẫn ngày mới đầu vào làm việc cũng kèm sẵn câu thoại, tình huống ứng biến. Các đối tượng còn giả hình ảnh cán bộ công an, viện kiểm sát qua ứng dụng video, gửi “quyết định bắt giữ” giả mạo để tăng độ tin cậy. Mỗi vụ lừa đảo thành công, D1 hưởng 4%, D2 và D3 hưởng 5,5% hoa hồng số tiền chiếm đoạt.

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt được tiền của bị hại, đối tượng PC (kỹ thuật), người Đài Loan chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng Việt Nam (tài khoản ảo), tránh việc các cơ quan chức năng truy vết. Hàng tháng ngoài chi phí trả lương cho nhân viên, các chủ công ty lừa đảo còn chi trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống, đi lại của nhân viên... và nhiều chi phí khác để duy trì hoạt động của công ty.

1 đối tượng trong đường dây lừa đảo trả lời Hội đồng xét xử. Ảnh: Tiến Đông

Đặc biệt, vào 18 giờ 30 hàng ngày (trừ Chủ nhật), công ty tổ chức họp rút kinh nghiệm, tuyên dương những đối tượng lừa đảo được tiền của người dân. Tất cả đối tượng trong công ty đều tham gia họp. Ban đầu chủ công ty, phiên dịch, D1, D2, D3 họp chung trong 1 phòng để tuyên dương những đối tượng lừa đảo thành công vào ngày hôm đó. Tùy kèo đến D2 hay D3 mà người đó báo cáo: “Hôm nay D1.25 D2.4 D3.2 lừa được 1,2 tỷ đồng”, “Kèo D1.15 đang nuôi”, “Kèo D1.3 chết”. Sau đó tách ra từng D mỗi phòng để học kịch bản, nghe lại lưu âm để rút kinh nghiệm. Trong cuộc họp, nhân viên chia sẻ kinh nghiệm lừa đảo, những cách nói chuyện, câu nói, từ ngữ nói với bị hại để đạt hiệu quả lừa đảo cao hơn; rút kinh nghiệm những kèo lừa đảo phạm lỗi khiến “chết đơn” (bị hại tỉnh không bị lừa nữa).

Bằng chính những kịch bản và thủ đoạn nói trên, trong ngày 9/7/2023, các đối tượng trong đường dây lừa đảo của Công ty A Thơ đã chiếm đoạt của anh H.V.N (là Việt Kiều sinh sống tại Cộng hòa Séc), số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; ngày 6/10/2023 chiếm đoạt của anh T.M.A, trú tại phường Quang Tiến, TX. Thái Hòa (nay là phường Tây Hiếu), số tiền 160 triệu đồng; từ ngày 23 đến 28/10/2023 chiếm đoạt của chị P.T.P, trú tại phường Hưng Phúc, TP. Vinh (nay là phường Trường Vinh), số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Từ ngày 28/11/2023 đến ngày 1/12/2023, các đối tượng sau khi chuyển từ Công ty A Thơ sang công ty của Lê Minh Dũng đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà V.T.D, trú tại tỉnh Khánh Hòa tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Những thủ đoạn trên cho thấy tội phạm công nghệ cao đã nâng cấp hoạt động thành mô hình “công nghiệp” với sự phân công bài bản, ứng dụng công nghệ và tâm lý học để chiếm đoạt tài sản. Chính vì thế, người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng cán bộ cơ quan Nhà nước, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP qua điện thoại, đồng thời, báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ.