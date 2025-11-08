Pháp luật Nghệ An xét xử 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao từ Campuchia, thao túng tâm lý nạn nhân chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng Sáng 11/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng đối với 37 bị cáo.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Tiến Đông

Dù đến 8h30' phiên tòa mới chính thức bắt đầu, nhưng từ sớm, tại Hội trường xử án số 1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã trở nên đông đúc. Lực lượng an ninh được bố trí nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự cho phiên xét xử.

Đây là một trong những phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi số lượng bị cáo lên tới 37 người, mà còn vì tính chất tinh vi, có tổ chức và quy mô lớn của hành vi phạm tội.

Lực lượng an ninh được bố trí nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự cho phiên xét xử. Ảnh: Tiến Đông

Theo cáo trạng, do không có việc làm ổn định, cần tiền để chi tiêu cá nhân nên các bị can: Tăng Quảng Vinh, Vũ Hoàng Minh Tuấn, Lê Tuấn, Đường Minh Quyền, Lưu Đức Dương, Đặng Văn Hải, Thái Văn Hai, Lê Văn Tâm, Phạm Thanh Hậu, Ngô Tú Anh, Nguyễn Thị Liên, Lê Văn Diệm, Bùi Khắc Phúc, Trần Tôn Hồng, Đường Minh Quý, Nguyễn Thị Trà, Thái Hữu Ngọc, Nguyễn Thị Cúc, Đặng Xuân Phong, Nguyễn Công Thắng, Lê Hồng Đức, Trần Đình Sơn, Bùi Thị Nhung, Hoàng Văn Vinh, Hoàng Văn Quang, Thái Huỳnh Ngọc, Sơn Vi, Trương Ngọc Sơn, Thái Văn Tuấn, Dương Văn Tuấn, Lê Minh Cường, Lê Đình Vinh, Đường Minh Dụng, Nguyễn Văn Sỹ, Trần Văn Vinh, Lộc Thị Kiên, Nguyễn Văn Dũng đã làm việc cho các công ty lừa đảo tại Campuchia do A Thơ (người Đài Loan) và công ty do Lê Minh Dũng (người Việt Nam) làm chủ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tiến Đông

Với thủ đoạn gọi điện cho bị hại giả danh cơ quan nhà nước, thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản, công ty được tổ chức theo hệ thống trên xuống từ chủ công ty, quản lý và kỹ thuật, phiên dịch, D3, D2, D1.

Mỗi vị trí, bộ phận có nhiệm vụ riêng nhưng làm chung, trong đó D1 gọi điện thoại, nhấn nút ## chuyển cuộc gọi lên cho D2 giả danh cán bộ, điều tra viên của cơ quan công an thao túng tâm lý bị hại, rồi chuyển cuộc gọi lên D3 hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản rồi chiếm đoạt. D2 và D3 không được hưởng lương cứng mà hưởng tiền hoa hồng từ D1 lên.

Tất cả D1, D2, D3 thống nhất ý chí ngay từ đầu, cùng nhau làm việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Trong chuỗi hành vi để thực hiện lừa đảo thành công, không thể thiếu bất kỳ một vị trí nào.

Vào cuối ngày làm việc, Công ty đều tổ chức họp toàn thể nhân viên, phổ biến rút kinh nghiệm; thưởng và tuyên dương những người lừa đảo thành công số tiền lớn. Tất cả các vị trí, mọi nhân viên đều đóng góp vai trò khác nhau đối với từng hành vi lừa đảo và được hưởng tiền lương, tiền hoa hồng do công ty chi trả từ số tiền lừa đảo mà có.

Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, các bị can làm việc lừa đảo tại công ty của A Thơ và công ty của Lê Minh Dũng, đều có trụ sở tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại là người Việt Nam với tổng số tiền 8.688.549.995 đồng.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa. Ảnh: Đặng Cường

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/8/2025, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật.