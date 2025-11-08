Nghệ An xét xử 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao từ Campuchia, thao túng tâm lý nạn nhân chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng
Sáng 11/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng đối với 37 bị cáo.
Dù đến 8h30' phiên tòa mới chính thức bắt đầu, nhưng từ sớm, tại Hội trường xử án số 1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã trở nên đông đúc. Lực lượng an ninh được bố trí nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự cho phiên xét xử.
Đây là một trong những phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi số lượng bị cáo lên tới 37 người, mà còn vì tính chất tinh vi, có tổ chức và quy mô lớn của hành vi phạm tội.
Theo cáo trạng, do không có việc làm ổn định, cần tiền để chi tiêu cá nhân nên các bị can: Tăng Quảng Vinh, Vũ Hoàng Minh Tuấn, Lê Tuấn, Đường Minh Quyền, Lưu Đức Dương, Đặng Văn Hải, Thái Văn Hai, Lê Văn Tâm, Phạm Thanh Hậu, Ngô Tú Anh, Nguyễn Thị Liên, Lê Văn Diệm, Bùi Khắc Phúc, Trần Tôn Hồng, Đường Minh Quý, Nguyễn Thị Trà, Thái Hữu Ngọc, Nguyễn Thị Cúc, Đặng Xuân Phong, Nguyễn Công Thắng, Lê Hồng Đức, Trần Đình Sơn, Bùi Thị Nhung, Hoàng Văn Vinh, Hoàng Văn Quang, Thái Huỳnh Ngọc, Sơn Vi, Trương Ngọc Sơn, Thái Văn Tuấn, Dương Văn Tuấn, Lê Minh Cường, Lê Đình Vinh, Đường Minh Dụng, Nguyễn Văn Sỹ, Trần Văn Vinh, Lộc Thị Kiên, Nguyễn Văn Dũng đã làm việc cho các công ty lừa đảo tại Campuchia do A Thơ (người Đài Loan) và công ty do Lê Minh Dũng (người Việt Nam) làm chủ.
Với thủ đoạn gọi điện cho bị hại giả danh cơ quan nhà nước, thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản, công ty được tổ chức theo hệ thống trên xuống từ chủ công ty, quản lý và kỹ thuật, phiên dịch, D3, D2, D1.
Mỗi vị trí, bộ phận có nhiệm vụ riêng nhưng làm chung, trong đó D1 gọi điện thoại, nhấn nút ## chuyển cuộc gọi lên cho D2 giả danh cán bộ, điều tra viên của cơ quan công an thao túng tâm lý bị hại, rồi chuyển cuộc gọi lên D3 hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản rồi chiếm đoạt. D2 và D3 không được hưởng lương cứng mà hưởng tiền hoa hồng từ D1 lên.
Tất cả D1, D2, D3 thống nhất ý chí ngay từ đầu, cùng nhau làm việc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam. Trong chuỗi hành vi để thực hiện lừa đảo thành công, không thể thiếu bất kỳ một vị trí nào.
Vào cuối ngày làm việc, Công ty đều tổ chức họp toàn thể nhân viên, phổ biến rút kinh nghiệm; thưởng và tuyên dương những người lừa đảo thành công số tiền lớn. Tất cả các vị trí, mọi nhân viên đều đóng góp vai trò khác nhau đối với từng hành vi lừa đảo và được hưởng tiền lương, tiền hoa hồng do công ty chi trả từ số tiền lừa đảo mà có.
Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023, các bị can làm việc lừa đảo tại công ty của A Thơ và công ty của Lê Minh Dũng, đều có trụ sở tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại là người Việt Nam với tổng số tiền 8.688.549.995 đồng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/8/2025, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật.
Danh sách 37 bị cáo bị đưa ra xét xử về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:
1. Vũ Hoàng Minh Tuấn (SN 1992); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Số nhà 43, đường Bác Ái, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đường Minh Dụng (SN 1991); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Xóm Đông Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (nay là xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).
3. Tăng Quảng Vinh (SN 1989); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Số nhà 671/2C, lầu 3, đường Nguyễn Trãi, tổ dân phố 30, khu phố 3A, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nguyễn Văn Dũng (SN 1993); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm Trung Bắc, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (nay là xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).
5. Lưu Đức Dương (SN 2000); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm Đồng Phú, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (nay là xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).
6. Lê Tuấn (SN 1996); Nơi thường trú: Số nhà 1, Lô 18, đường Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, TP Hồ Chí Minh; Nơi ở hiện tại: Số nhà 14, cột điện 49, khu phố Long Phú, đường Long Phú, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
7. Đặng Văn Hải (SN 1990); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Thôn Trung Tín, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (nay là xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An).
8. Thái Văn Hai (SN 1984); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Xóm Quang Long, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).
9. Đường Minh Quyền (SN 1997); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Xóm Đông Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).
10. Phạm Thanh Hậu (SN 1996); Nơi thường trú: Số 122B đường Bãi Sậy, phường 1, quận 6, TP Hồ Chí Minh; Nơi ở hiện tại: Tổ 2, khu phố Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
11. Trần Văn Vinh (SN 1996); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Xóm Trung Bắc, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).
12. Nguyễn Văn Sỹ (SN 1996); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Xóm Trung Bắc, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).
13. Lê Văn Tâm (SN 1998); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
14. Sơn Vi (SN 1993); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
15. Đặng Xuân Phong (SN 1995); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Thôn Trung Tín, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (nay là xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An).
16. Bùi Khắc Phúc (SN 2004); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Thôn Trung Tín, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (nay là xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An).
17. Nguyễn Thị Liên (SN 1993); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Xóm 5, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An).
16. Ngô Tú Anh (SN 1994); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Xóm Rạng Đông, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Vân Du, tỉnh Nghệ An).
19. Thái Huỳnh Ngọc (SN 1999); Nơi thường trú: 35/15 Phú Thọ, tổ dân phố 19, khu phố 2, phường 1, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ở hiện tại: Kế C2/42C Ấp 3, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
20. Lộc Thị Kiên (SN 1977); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Số 185A Chương Dương, phường Trần Phú, TP Hải Dương, Hải Dương.
21. Hoàng Văn Vinh (SN 1991); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Xóm Nhân Sơn, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).
22. Lê Văn Diệm (SN 1988); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm 5, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An).
23. Hoàng Văn Quang (SN 1988); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Xóm Nhân Sơn, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (nay là xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).
24. Nguyễn Công Thắng (SN 2002); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Thôn Trung Tín, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (nay là xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An).
25. Lê Hồng Đức (SN 1999); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Thôn Thủy Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (nay là xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An).
26. Trần Đình Sơn (SN 1991); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Thôn Thủy Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (nay là xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An).
27. Nguyễn Thị Cúc (SN 1987); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm 7, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An (nay là xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An).
28. Trần Tôn Hồng (SN 1994); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Xóm Tam Thịnh, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (nay là xã Vân Du, tỉnh Nghệ An).
29. Bùi Thị Nhung (SN 1986); Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Xóm Chu Trạc, thị trấn Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (nay là xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An).
30. Nguyễn Thị Trà (SN 1985); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm Tiên Sơn, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Vân Du, tỉnh Nghệ An).
31. Thái Hữu Ngọc (SN 1995); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm Đồng Trung, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).
32. Đường Minh Quý (SN 1994); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm Đông Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (nay là xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).
33. Lê Minh Cường (SN 1980); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
34. Trương Ngọc Sơn (SN 2002); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm Đồng Luốc, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).
35. Thái Văn Tuấn (SN 1999); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm Trại Mắt, xã Kim Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).
36. Lê Đình Vinh (SN 1988); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm Kim Thành, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An).
37. Dương Văn Tuấn (SN 1993); Nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Xóm Công Văn, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Vân Du, tỉnh Nghệ An).