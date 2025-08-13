Tuyên án 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao từ Campuchia với mức án cao nhất là 20 năm tù
Sau 3 ngày xét xử, chiều 13/8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án đối với 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao từ Campuchia với mức án cao nhất là 20 năm tù và thấp nhất là 4 năm tù.
Như Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An đã đưa tin, từ sáng 11/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng đối với 37 bị cáo.
Đây là một trong những phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi số lượng bị cáo lên tới 37 người (trong đó có 5 nữ, 32 nam; 28 người trú tại Nghệ An), mà còn vì tính chất tinh vi, có tổ chức và quy mô lớn của hành vi phạm tội.
Sau 3 ngày xét xử, căn cứ vào kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An; bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, cùng phần xét hỏi, bào chữa tại toà; trên cơ sở các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà các bị cáo được áp dụng, chiều 13/8, Hội đồng xét xử đã chính thức tuyên án đối với 37 bị cáo với các mức án như sau:
1. Xử phạt bị cáo Vũ Hoàng Minh Tuấn (SN 1992, trú tại TP Hồ Chí Minh), 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
2. Xử phạt bị cáo Đường Minh Dụng (SN 1991, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An), 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
3. Xử phạt bị cáo Tăng Quảng Vinh (SN 1989, trú tại TP Hồ Chí Minh), 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
4. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An), 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
5. Xử phạt bị cáo Lưu Đức Dương (SN 2000, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An), 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
6. Xử phạt bị cáo Lê Tuấn (SN 1996, trú tại tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh), 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
7. Xử phạt bị cáo Đặng Văn Hải (SN 1990, trú tại xã Con Cuông, Nghệ An), 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
8. Xử phạt bị cáo Thái Văn Hai (SN 1984, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An), 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
9. Xử phạt bị cáo Đường Minh Quyền (SN 1997, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An), 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
10. Xử phạt bị cáo Phạm Thanh Hậu (SN 1996, trú tại tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh), 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
11. Xử phạt bị cáo Trần Văn Vinh (SN 1996, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An), 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
12. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Sỹ (SN 1996, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An), 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
13. Xử phạt bị cáo Lê Văn Tâm (SN 1998, trú tại tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng), 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
14. Xử phạt bị cáo Sơn Vi (SN 1993, trú tại TP. Cần Thơ), 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
15. Xử phạt bị cáo Đặng Xuân Phong (SN 1995, trú tại xã Con Cuông, Nghệ An), 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
16. Xử phạt bị cáo Thái Văn Tuấn (SN 1999, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An), 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
17. Xử phạt bị cáo Lê Minh Cường (SN 1980, trú tại tỉnh Thanh Hoá), 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
18. Xử phạt bị cáo Trương Ngọc Sơn (SN 2000, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An), 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
19. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên (SN 1993, trú tại xã Hùng Châu, Nghệ An), 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
20. Xử phạt bị cáo Bùi Khắc Phúc (SN 2004, trú tại xã Con Cuông, Nghệ An), 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
21. Xử phạt bị cáo Lộc Thị Kiên (SN 1977, trú tại tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP. Hải Phòng), 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
22. Xử phạt bị cáo Hoàng Văn Vinh (SN 1991, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An), 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
23. Xử phạt bị cáo Ngô Tú Anh (SN 1994, trú tại xã Vân Du, Nghệ An), 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
24. Xử phạt bị cáo Lê Văn Diệm (SN 1988, trú tại xã Hùng Châu, Nghệ An), 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
25. Xử phạt bị cáo Hoàng Văn Quang (SN 1988, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An), 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
26. Xử phạt bị cáo Lê Đình Vinh (SN 1988, trú tại xã Giai Lạc, Nghệ An), 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
27. Xử phạt bị cáo Dương Văn Tuấn (SN 1993, trú tại xã Vân Du, Nghệ An), 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
28. Xử phạt bị cáo Nguyễn Công Thắng (SN 2002, trú tại xã Con Cuông, Nghệ An), 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
29. Xử phạt bị cáo Lê Hồng Đức (SN 1999, trú tại xã Con Cuông, Nghệ An), 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
30. Xử phạt bị cáo Trần Đình Sơn (SN 1991, trú tại xã Con Cuông, Nghệ An), 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
31. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Cúc (SN 1987, trú tại xã Nghĩa Đồng, Nghệ An), 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
32. Xử phạt bị cáo Thái Huỳnh Ngọc (SN 1999, trú tại TP.Hồ Chí Minh), 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
33. Xử phạt bị cáo Trần Tôn Hồng (SN 1994, trú tại xã Vân Du, Nghệ An), 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
34. Xử phạt bị cáo Thái Hữu Ngọc (SN 1995, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An), 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
35. Xử phạt bị cáo Bùi Thị Nhung (SN 1986, trú tại xã Yên Thành, Nghệ An), 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
36. Xử phạt bị cáo Đường Minh Quý (SN 1994, trú tại xã Quang Đồng, Nghệ An), 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
37. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Trà (SN 1985, trú tại xã Vân Du, Nghệ An), 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.