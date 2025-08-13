Pháp luật Tuyên án 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao từ Campuchia với mức án cao nhất là 20 năm tù Sau 3 ngày xét xử, chiều 13/8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án đối với 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao từ Campuchia với mức án cao nhất là 20 năm tù và thấp nhất là 4 năm tù.

Như Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An đã đưa tin, từ sáng 11/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng đối với 37 bị cáo.

Chủ toạ phiên toà đọc lời tuyên án đối với các bị cáo. Ảnh: Tiến Đông

Đây là một trong những phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, không chỉ bởi số lượng bị cáo lên tới 37 người (trong đó có 5 nữ, 32 nam; 28 người trú tại Nghệ An), mà còn vì tính chất tinh vi, có tổ chức và quy mô lớn của hành vi phạm tội.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Tiến Đông

Sau 3 ngày xét xử, căn cứ vào kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An; bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, cùng phần xét hỏi, bào chữa tại toà; trên cơ sở các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà các bị cáo được áp dụng, chiều 13/8, Hội đồng xét xử đã chính thức tuyên án đối với 37 bị cáo với các mức án như sau:

Các bị cáo đứng dậy nghe tuyên án. Ảnh: Tiến Đông