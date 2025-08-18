Giáo dục Nhiều đối tượng lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lừa đảo học sinh, ngành Giáo dục Nghệ An ra cảnh báo Việc lừa đảo, lôi kéo, dụ dỗ học sinh diễn ra tại một số địa phương trong thời gian gần đây làm dấy lên lo ngại cho cả phụ huynh, học sinh.

Cảnh báo từ các cuộc gọi lạ

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản cảnh báo với các thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo học sinh.

Trước đó, thông tin từ cơ quan Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, thời gian gần đây, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án gọi điện đe dọa, thao túng tâm lý đối với trẻ em, học sinh, thông báo bị liên quan đến vụ án đang được điều tra. Từ đó, yêu cầu thông báo cho gia đình chuyển tiền chuộc người với tên gọi là “bắt cóc online”.

Cá biệt có vụ việc đối tượng dụ dỗ, hướng dẫn trẻ em di chuyển từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh để đến các địa phương giáp biên sang Campuchia “du lịch”.

Qua mạng xã hội, nhiều học sinh bị lừa đảo, bắt cóc. Ảnh: Internet

Cụ thể, đối tượng lừa đảo sẽ giả danh lực lượng Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án sử dụng số điện thoại lạ gọi điện trực tiếp cho nạn nhân (thường là trẻ em, học sinh) và đưa ra các cáo buộc bịa đặt (liên quan đến ma túy, đường dây tội phạm rửa tiền, truy nã hoặc có lệnh bắt giữ của Viện Kiểm sát, Tòa án...) nhằm tạo tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh với nạn nhân

Trong quá trình thực hiện, các đối tượng sẽ thao túng tâm lý, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, không được kể với bất kỳ ai, ép buộc hoặc hướng dẫn nạn nhân rời khỏi nơi ở và thuê địa điểm (nhà nghỉ, khách sạn) để ở một mình. Sau đó hướng dẫn cắt đứt liên lạc với người thân và chỉ liên lạc với các đối tượng (thay sim điện thoại, để điện thoại chế độ máy bay và sử dụng liên lạc với các đối tượng qua video call từ các ứng dụng khác). Ngoài ra, có trường hợp còn uy hiếp nạn nhân cung cấp những hình ảnh, clip nhạy cảm cho các đối tượng.

Sau khi đã lừa được nạn nhân, các đối tượng có thể nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho gia đình thông báo về việc nạn nhân đang bị bắt cóc, đe dọa chặt ngón tay, đăng tải hình ảnh, clip nhạy cảm của nạn nhân lên mạng hoặc ép nạn nhân tự liên hệ về gia đình và thông báo bị bắt cóc để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản nạn nhân hoặc nhóm đối tượng. Sau khi nhận được tiền thì cắt đứt liên lạc và để lại nạn nhân tiếp tục hoảng loạn, gia đình mất tài sản lớn.

Trang bị kỹ năng sử dụng mạng an toàn

Từ tình hình trên, thực hiện Công văn số 4642/BGDĐT-HSSV ngày 08/8/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các phường, xã, các đơn vị trực thuộc cần tăng cường phối hợp với lực lượng Công an tại địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và gia đình học sinh biết về phương thức, thủ đoạn lừa đảo nêu trên.

Các cuộc gọi lừa đảo đang ngày càng gia tăng. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cần trao đổi, chia sẻ các chuyên đề về xu thế, tính tất yếu, lợi ích cũng như nguy cơ của không gian mạng, kỹ năng sử dụng mạng an toàn; nhận diện, xử lý các vấn đề phức tạp khi phát hiện trên không gian mạng và các phương thức thủ đoạn lừa đảo khác qua điện thoại, Internet và mạng xã hội, nhằm chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục (như cho vay tiền nhanh qua ứng dụng trên điện thoại đi động, sàn giao dịch tiền ảo, bán hàng đa cấp, các trò chơi trực tuyến, lô đề, cờ bạc, cá độ bóng đá, lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình cảm, lừa đảo trúng thưởng và chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo...).

Đồng thời, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

Các bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao từ Campuchia, thao túng tâm lý nạn nhân vừa bị đưa ra xét xử tại Nghệ An. Ảnh tư liệu: Tiến Đông

Sở cũng yêu cầu cần phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương trong công tác quản lý, nắm bắt tình hình, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ bị lừa đảo cho học sinh. Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến học sinh với gia đình để cập nhật tình hình vắng mặt của học sinh mà không rõ lý do, nghi bị tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo, uy hiếp, dụ dỗ nhằm chiếm đoạt tài sản, xâm hại tình dục...

Trong quá trình thực hiện cần phối hợp với lực lượng Công an lập danh sách các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có biểu hiện cá biệt, sa sút học tập, trốn học, giao du xã hội phức tạp, có nguy cơ bị tội phạm sử dụng không gian mạng lợi dụng, dụ dỗ thực hiện hành vi phạm tội để triển khai công tác phòng ngừa cụ thể. Trong các cơ sở giáo dục cần có số điện thoại của công an khu vực, trưởng công an phường/xã, đường dây nóng của trực ban hình sự để nếu có vụ việc xảy ra kịp thời có sự hỗ trợ, xử lý của lực lượng chức năng.