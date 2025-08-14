Pháp luật Người phụ nữ mạo danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo gần 30 tỷ đồng Lăng Ngọc Diễm mạo danh nhân viên ngân hàng, huy động tiền của 4 người dân, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lăng Ngọc Diễm (39 tuổi, ngụ phường Bình Đức, tỉnh An Giang) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Lăng Ngọc Diễm tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp nhận thông tin tố giác của người dân về việc bị can Diễm có hành vi lừa đảo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, Diễm tự xưng nhân viên ngân hàng ở phường Long Xuyên có nguồn khách hàng cần vay đáo hạn để huy động của 4 người dân trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cũ.

Công an xác định Diễm đã huy động gần 30 tỷ đồng rồi chiếm đoạt và bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ.