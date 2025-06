Pháp luật Vi phạm nồng độ cồn và ma túy, 3 tài xế ở Nghệ An bị phạt 145 triệu đồng UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 3 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gồm 2 trường hợp điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn và 1 trường hợp sử dụng ma túy.

Theo quyết định do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký ngày 11/6, ông P.V.S (SN 1985, trú tại xã Nghi Kim, TP. Vinh) bị phát hiện điều khiển xe ô tô mang BKS 29C-268.xx lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (kết quả kiểm tra 0,896 miligam/lít khí thở).

Ông C.C.Th (SN 1978, trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu) bị phát hiện điều khiển xe ô tô mang BKS 37H-042.xx kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 37R-038.xx lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (kết quả kiểm tra 1,074 miligam/lít khí thở).

Với hành vi vi phạm trên, mỗi người bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ô tô trong thời hạn 23 tháng. Ngoài ra, với hành vi không quan sát gây tai nạn giao thông, ông C.C.Th còn bị phạt tiền với mức phạt 21 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 46. Ảnh tư liệu

Trong khi đó, ông T.Đ.Ư (SN 1993, trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương) bị lực lượng chức năng phát hiện điều khiển xe ô tô mang BKS 37K-124.xx lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy (kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy), không có Giấy phép lái xe.

Với các hành vi vi phạm trên, ông T.V.Ư bị xử phạt hành chính 54 triệu đồng.