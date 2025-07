Pháp luật Cảnh sát giao thông Nghệ An tăng cường kiểm tra nồng độ cồn vào trưa, tối và ngày nghỉ, xử lý nghiêm tài xế vi phạm để ngăn ngừa tai nạn

Trước tình trạng tài xế sử dụng rượu bia, Cảnh sát giao thông Nghệ An triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên và tăng cường kiểm tra trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt vào buổi trưa, tối, ngày nghỉ, lễ và các tuyến có mật độ giao thông cao. Mục tiêu là kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, ngăn ngừa tai nạn và nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.



Nhiều vụ tai nạn liên tiếp

Một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xảy ra tại Nghệ An vào một chiều giữa tháng 7. Cụ thể, vào khoảng 16h30' chiều 13/7, Trần Hữu Ba (SN 1988), trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, điều khiển ô tô BKS 37A-348.95 lưu thông theo hướng xã Kim Liên - xã Vạn An. Trên xe ô tô chở theo 2 người gồm Trần Hồng S. và Nguyễn Văn Tr. Khi đi đến cầu Thiên Đường tại Km 32+100 Quốc lộ 46A, đoạn qua địa phận khối Ba Hà, xã Vạn An, ô tô do Ba điều khiển va chạm vào cột mốc bên đường, sau đó tông trúng xe máy do bà Hoàng Thị Q. (52 tuổi, trú xã Vạn An) chạy cùng chiều phía trước.

Tiếp đó, ô tô tiếp tục va chạm với xe máy do anh Đậu Đình C. (32 tuổi, trú xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) chở vợ là chị Nguyễn Thị B. (28 tuổi), con trai Đ.Đ.P. (4 tuổi) và cháu Đ.Đ.Q. (9 tuổi) di chuyển theo chiều ngược lại.

Trục vớt xe ô tô gây tai nạn vào chiều 13/7. Ảnh tư liệu

Tiếp đó, xe tiếp tục lao vào lan can cầu Thiên Đường, rơi xuống sông Đào. Vụ tai nạn khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Tr. (trú xã Vạn An), người đi cùng trong chiếc ô tô rơi xuống sông, anh và Trần Hữu Ba là hàng xóm. Trưa 13/7, Ba gọi điện mời anh Tr. đi ăn cơm trưa cùng 1 người bạn là Trần Hồng S. (trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Sau bữa cơm trưa, nhóm 3 người nói trên cùng lên xe ô tô chạy từ thị trấn Nam Đàn (cũ) về xã Xuân Hòa (cũ) để hát karaoke. Anh Tr. cho hay, trong bữa cơm trưa và ở quán karaoke, cả 3 người có sử dụng rượu, bia. Sau khi kết thúc giờ hát ở quán karaoke, họ lên xe ô tô để về nhà thì xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Nguyễn Trác. Ảnh tư liệu

Tại Hà Nội, vào khoảng 20h ngày 16/7, ông Lê Minh Giáp (41 tuổi), ở phường Yên Nghĩa, TP. Hà Nội, điều khiển ô tô trên đường Nguyễn Trác (hướng đi khu đô thị Đô Nghĩa). Khi đi đến tòa nhà CT7K Khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, ông Giáp ngủ gật nên đã đâm vào 1 xe máy đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, tài xế choàng tỉnh dậy, hoảng loạn nên đạp nhầm vào chân ga làm ô tô tăng tốc, lao nhanh về phía trước rồi tiếp tục đâm vào 4 xe máy, 2 ô tô dừng đỗ sát lề đường bên phải theo hướng di chuyển. Vụ va chạm làm anh Đ.Q.V. (41 tuổi), ở phường Dương Nội, đang đi xe máy, tử vong tại chỗ; chị L.T.H.G. (30 tuổi), ở phường Hà Đông, điều khiển xe máy chở theo 2 con, bị gãy chân, 2 con chị G. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của ông Giáp cho thấy tài xế này vi phạm ở mức 0,861ml/lít khí thở, gấp gần 2,2 lần mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn. Tại cơ quan Công an, tài xế Giáp khai nhận tối cùng ngày đã uống rượu cùng bạn bè, sau đó điều khiển ô tô đi về và buồn ngủ nên gây ra tai nạn.

Gần đây số vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ liên quan đến tài xế vi phạm nồng độ cồn ngày càng gia tăng. Những vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người dân nói chung và người tham gia giao thông nói riêng cảm thấy lo lắng mỗi khi ra đường. Vì vậy, họ mong muốn lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, xử lý vi phạm cũng là chính đáng.

Kiểm soát chặt trên tất cả các tuyến đường

Theo thống kê từ lực lượng chức năng, 15% các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có nguyên nhân từ việc người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, dẫn đến mất khả năng mất tập trung, vi phạm Luật Giao thông, như đi sai phần đường, không kiểm soát tốc độ, thiếu chú ý quan sát hoặc vượt sai quy định... Điều này cho thấy, việc kiểm soát và xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của lực lượng chức năng.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: Trước tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, trong đó, có nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm nồng độ cồn, trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng và phương tiện, đồng thời, sử dụng hiệu quả các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là những vi phạm liên quan đến nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

“ Các đội, trạm CSGT, tổ CSGT địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường để thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm thường xuyên trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt vào buổi trưa, tối, các ngày nghỉ, lễ và các tuyến đường có mật độ giao thông cao. Đây là cách làm khá hiệu quả ngay sau khi tổ chức bộ máy Công an 2 cấp được triển khai toàn diện trên địa bàn.

Công an xã Thuần Trung phối hợp Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An ra quân xử lý vi phạm giao thông. Ảnh tư liệu: P.V

Đơn cử, trong tối 24/7, qua quá trình kiểm tra, Công an xã Thuần Trung và Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 10 trường hợp vi phạm, bao gồm 8 xe mô tô và 2 xe máy điện. Trong đó, có 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp vi phạm về giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe, 2 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 2 trường hợp xe thiếu gương chiếu hậu.

Đối với các cán bộ, công nhân, viên chức vi phạm nồng độ cồn, ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo về đơn vị công tác của người vi phạm để tiến hành kiểm điểm và xử lý theo quy định của Đảng và cơ quan, phù hợp với chỉ đạo tại Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cũng như Văn bản số 7995/UBND-NC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tuyên truyền cho chủ nhà hàng. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Bên cạnh đó, sẽ chủ động phối hợp với Công an các xã, phường để triển khai đa dạng hóa các hình thức tiếp cận người dân, nhằm tuyên truyền, phổ biến, vận động không lái xe sau khi uống rượu, bia. Tuyên truyền, tổ chức ký cam kết về chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại các nhà hàng, quán nhậu, quán karaoke… Mục tiêu của việc tuyên truyền nhằm cụ thể hóa thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe” cho các chủ nhà hàng, quán ăn, quán karaoke, từ đó, chính các cơ sở sẽ tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành cho khách hàng, với mục tiêu không để xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc do rượu, bia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Ba, người lái xe ô tô gây tai nạn lao xuống sông. Ảnh: CANA

Như vậy, cùng với nỗ lực của lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, thì yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả cuối cùng vẫn nằm ở ý thức của mỗi người tham gia giao thông. Dù pháp luật có nghiêm khắc đến đâu, dù công tác kiểm tra có được thực hiện thường xuyên, nếu người lái xe không tự giác chấp hành, thì tai nạn vẫn luôn rình rập.

Bởi vậy, không ai khác, chính mỗi cá nhân phải là người chịu trách nhiệm cho hành vi của mình trên đường. Nếu đã uống rượu, bia, hãy lựa chọn giải pháp an toàn như gọi tắc xi, nhờ người thân chở về, hoặc sử dụng dịch vụ lái xe hộ. Ý thức không chỉ là việc tuân thủ quy định pháp luật, mà còn là sự chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Tai nạn do rượu, bia hoàn toàn có thể phòng tránh, chỉ bằng một lựa chọn đơn giản như quyết định không lái xe sau khi đã uống rượu, bia.