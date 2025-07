Pháp luật

Va chạm với xe máy, ô tô con tông sập lan can cầu lao xuống sông

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên Quốc lộ 46, đoạn qua xã Vạn An (Nghệ An), khi một chiếc xe ô tô con màu trắng sau khi va chạm với xe máy đã bị mất lái, đâm sập lan can cầu và lao xuống sông.