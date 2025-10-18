Thứ Bảy, 18/10/2025
Pháp luật

Nghệ An: Ra quân đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn tỉnh từ ngày 18/10

Đặng Cường 18/10/2025 10:47

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn do rượu bia gây ra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an cấp xã trong việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ ngày 18/10/2025, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Công an các xã trên toàn tỉnh triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Đây là một trong những giải pháp mạnh nhằm ngăn ngừa tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, đặc biệt trong các khung giờ và khu vực có nguy cơ cao.

2.ảnh pv
CSGT Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát khắp địa bàn tỉnh, tập trung tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực gần quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn… Các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã và những đoạn thường xảy ra tai nạn giao thông cũng là địa bàn trọng tâm được tăng cường kiểm tra.

Đối tượng xử lý trong đợt này chủ yếu là người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về nồng độ cồn. Ngoài ra, các hành vi vi phạm khác cũng sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Thời gian tuần tra được chia thành hai khung giờ chính: Buổi trưa từ 12h đến 14h30, và buổi tối từ 19h đến 22h - đây là những thời điểm thường xảy ra tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Thông qua đợt cao điểm này, lực lượng chức năng kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, góp phần kéo giảm tai nạn, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

      Nghệ An: Ra quân đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn tỉnh từ ngày 18/10

