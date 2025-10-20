Thứ Hai, 20/10/2025
Pháp luật

Nghệ An: Xử lý 353 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong hai ngày đầu cao điểm

PV 20/10/2025 16:33

Sau khi triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn từ ngày 18/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã trên toàn địa bàn, nhanh chóng phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm chỉ trong 2 ngày đầu ra quân.

Cụ thể, trong hai ngày 18 và 19/10, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt 353 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, thu nộp ngân sách số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Đồng thời, tước giấy phép lái xe đối với 20 trường hợp và trừ điểm trên hệ thống quản lý đối với 236 trường hợp vi phạm.

2.ảnh pv
Lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp Công an xã Văn Hiến kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 7B. Ảnh: PV

Đây là kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả của kế hoạch phối hợp giữa Cảnh sát giao thông và lực lượng Công an cơ sở trong việc tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt là khu vực có nguy cơ cao như gần nhà hàng, quán nhậu...

Theo kế hoạch đã công bố, các tổ công tác sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kiểm tra vào hai khung giờ chính: từ 12h đến 14h30 và từ 19h đến 22h, là những thời điểm thường xuyên xảy ra tình trạng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Mục tiêu của đợt cao điểm không chỉ dừng lại ở việc xử phạt, mà còn nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người tham gia giao thông. Khi người dân hiểu rõ hậu quả của việc sử dụng rượu bia, tai nạn giao thông sẽ giảm, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

      Pháp luật
      Nghệ An: Xử lý 353 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong hai ngày đầu cao điểm

