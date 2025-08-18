Thời sự Cát Ngạn hướng mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao Đại hội Đảng bộ xã Cát Ngạn (tỉnh Nghệ An) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là dấu mốc quan trọng, khơi dậy khát vọng, quyết tâm đưa địa phương phát triển toàn diện, bền vững, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Một góc nông thôn xã Cát Ngạn. Ảnh: CSCC

Dấu ấn nổi bật nhiệm kỳ qua

Về xã Cát Ngạn - đơn vị hành chính mới hình thành từ sáp nhập 3 xã: Cát Văn, Phong Thịnh, Minh Sơn - nay rực rỡ cờ đỏ, băng rôn, pano, khẩu hiệu khắp đường làng, ngõ xóm. Tiếng loa truyền thanh ở các khu dân cư cùng với đội tuyên truyền cổ động tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 lan tỏa tinh thần phấn khởi, niềm tin và kỳ vọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy xã Cát Ngạn trao các quyết định về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Ảnh: CSCC

Đồng chí Trần Phi Hùng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Ngạn nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng nên công tác chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, huy động trí tuệ toàn Đảng bộ và nhân dân.

Từ việc góp ý báo cáo chính trị với tinh thần trách nhiệm, đến các phong trào chào mừng đại hội như “Ngày Chủ nhật xanh”, chỉnh trang đường làng, tổ chức giải bóng đá thiếu niên, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh… đã tạo nên khí thế mới hết sức phấn khởi.

Các lực lượng tham gia tuyên truyền, cổ động Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cát Ngạn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: CSCC

Trước khi sáp nhập, triển khai thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ các xã cũ: Cát Văn, Phong Thịnh, Minh Sơn đã trải qua nhiều khó khăn do nguồn lực hạn chế, hạ tầng chưa đồng bộ, tác động của dịch Covid-19 và thiên tai. Song nhờ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, kết quả đạt được khá toàn diện.

Nổi bật, kinh tế tăng trưởng bình quân 7,65%/năm; thu nhập bình quân từ 45,6 triệu đồng (năm 2020) lên 59,43 triệu đồng (năm 2025).

Đưa cơ giới vào sản xuất nông nghiệp tại xã Cát Ngạn. Ảnh: Mai Hoa

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng Nông – Lâm – Thủy sản, tăng Công nghiệp – Xây dựng và Dịch vụ. Cụ thể, trong nông nghiệp, các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng được đẩy mạnh; nhiều đặc sản như cam bù Phong Thịnh, trám đen, chè, cam được bảo tồn và phát triển theo hướng hàng hóa.

Riêng cây ăn quả, toàn xã có 13 ha được ứng dụng công nghệ cao trong trồng và chăm bón. Trên địa bàn đã xây dựng và được chứng nhận 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Chăn nuôi bò lai, hươu, ong mật phát triển mạnh; lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững với hơn 423 ha rừng đạt chứng chỉ FSC quản lý rừng bền vững/tổng 1.825 ha.

Chăn nuôi bò lai được nông dân xã Cát Ngạn đẩy mạnh. Ảnh: Mai Hoa

Dịch vụ – thương mại, công nghiệp – xây dựng tiếp tục có đà tăng trưởng. Trên địa bàn hiện có 15 doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực xây dựng, thương mại; 158 hộ cá thể kinh doanh đa dạng các ngành nghề. Trong nhiệm kỳ qua, đã triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành, đưa vào sử dụng 73 công trình hạ tầng thiết yếu hoàn thành, góp phần nâng cao đời sống và bộ mặt nông thôn.

Xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ nét. Trước sáp nhập, cả 3 xã cũ đều đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Phong Thịnh đạt nông thôn mới nâng cao.

Cảnh quan môi trường nông thôn được nhân dân xã Cát Ngạn chăm lo đầu tư. Ảnh: Mai Hoa

“Điều đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới ở các xã cũ thuộc Cát Ngạn hiện nay, do thấu hiểu điều kiện kinh tế của địa phương thuộc vùng khó khăn của huyện Thanh Chương trước đây, nên cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đồng thuận góp công sức, tiền của để hoàn thiện từng tiêu chí, nhất là các cơ sở hạ tầng nông thôn, như nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hóa, sân thể thao, đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng… Tổng kinh phí huy động từ nhân dân và con em xa quê trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 gần 20 tỷ đồng”, đồng chí Trần Xuân Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cát Ngạn chia sẻ.

Phong trào bóng đá được phát triển mạnh trong lứa tuổi thiếu niên. Ảnh: CSCC

Một dấu ấn trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, chính là 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia với 8/8 trường; góp phần tạo ra bước chuyển biến về chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà tiếp tục phát triển.

Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa – thể thao được quan tâm đầu tư, vừa đáp ứng, vừa nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe của nhân dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố.

Một giờ học của trẻ tại Trường Mầm non Phong Thịnh. Ảnh: Mai Hoa

Bài học kinh nghiệm tạo động lực cho tương lai

Bước vào nhiệm kỳ mới, xã Cát Ngạn với diện tích tự nhiên rộng hơn 59km², dân số gần 2,3 vạn người, đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá. Nguồn lực phong phú, tiềm năng đa dạng cùng những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm quý báu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính là nền tảng vững chắc, tiếp thêm tự tin để Đảng bộ và nhân dân đặt ra những khát vọng và quyết tâm mới.

Theo đồng chí Trần Ngọc Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Những kinh nghiệm được đúc rút sẽ tiếp tục được vận dụng sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo ở nhiệm kỳ mới 2025 – 2030. Đó là, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, điều hành hiệu quả của chính quyền; xác định đúng trọng tâm, khâu đột phá; phát huy đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên.

Công tác lãnh đạo phải toàn diện, gắn phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; chủ động tháo gỡ khó khăn từ cơ sở; huy động tối đa nội lực, thu hút ngoại lực, nhất là sự đóng góp của con em xa quê; tăng cường xây dựng Đảng, phát huy hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Lãnh đạo xã Cát Ngạn kiểm tra vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Ảnh: CSCC

Trong bối cảnh đất nước đang vươn mình mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Đảng bộ xã Cát Ngạn xác định đổi mới tư duy, mô hình tăng trưởng, lấy khoa học và công nghệ cùng với nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích làm trọng tâm.

Địa phương cũng sẽ vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đồng thời gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa xứ Nghệ; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy vai trò người đứng đầu; khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ý chí tự lực, tinh thần sáng tạo của nhân dân, kể cả con em xa quê cho mục tiêu chung, đưa quê hương phát triển cao hơn trong giai đoạn tới.

“ Đảng bộ xã Cát Ngạn xác định: Đổi mới tư duy, mô hình tăng trưởng, lấy khoa học và công nghệ cùng với nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích làm trọng tâm. Đồng chí Trần Ngọc Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Ngạn









Làm đường bê tông tại xã Cát Ngạn. Ảnh: Mai Hoa

Mục tiêu chung mà xã Cát Ngạn hướng tới trong nhiệm kỳ mới 2025 -2030 là: Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kinh tế phát triển theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững và toàn diện; trong đó giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao; giá trị văn hoá, lịch sử và truyền thống được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường.

Lãnh đạo xã Cát Ngạn trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia Giải bóng đá Thiêu niên hè năm 2025. Ảnh: CSCC

Để đạt mục tiêu đặt ra, Đảng bộ xã Cát Ngạn xác định 3 trọng tâm đột phá. Một là, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử tinh gọn, hiệu quả; bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, hình thành đội ngũ tận tâm, chuyên nghiệp, sáng tạo, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Hai là, tập trung công tác quy hoạch – từ nông thôn mới, sử dụng đất, cụm công nghiệp, vùng sản xuất hàng hóa đến vùng trồng cây nguyên liệu – đảm bảo các công trình, dự án được thể hiện rõ trong kế hoạch.

Ba là, tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông, văn hóa, môi trường; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ; xây dựng thương hiệu sản phẩm sạch, an toàn, phát triển sản phẩm OCOP. "Đại hội Đảng bộ xã Cát Ngạn nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới.

Cánh đồng lúa tại xã Cát Ngạn.

"Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ và nhân dân Cát Ngạn tiếp tục phát huy truyền thống, thành tựu đã đạt, tăng cường đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, phát động phong trào thi đua sôi nổi, khơi dậy khát vọng vươn lên. Xã quyết tâm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng xã Cát Ngạn phát triển toàn diện, bền vững”, Bí thư Đảng ủy xã Trần Ngọc Thành nhấn mạnh./.